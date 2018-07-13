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Українські фільми у всіх номінаціях: в Одесі розпочався кінофестиваль

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13 липня в Одесі розпочався дев’ятий кінофестиваль. Цього року, окрім культурної та освітньої місії, фестиваль підтримує ще й бранця Кремля Олега Сенцова.

Про це у прямому ефірі розповіла журналістка 24 каналу.

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Для бранця навіть зробили спеціальний розділ на офіційному сайті.

В Одесу прибув і голлівудський актор Ерік Робертс.

Моя дружина, з якою ми прожили 25 років разом, та її матір, обидві дуже гарні. В США я ніколи не бачив когось, схожого на них. 10 років тому я приїхав до Одеси й побачив, що тут усі жінки такі, як моя дружина. І я вигукнув: "А звідки ж ви родом?",
– сказав актор.

Особливістю цьогорічного фестивалю є те, що представлено 39 українських стрічок у всіх номінаціях. Першим покажуть українсько-ісландський фільм "Жінка на війні". Він про ісландку, яка вдочерила осиротілу дівчинку з Дружківки.

Теги: Новини України Кіно Новини Одеси Фестивалі LifeStyle
Джерело: 24 канал
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