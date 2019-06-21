Українські миротворці повернулися з Косово: зворушливі фото зустрічей з родинами

Після піврічного перебування в Косово український контингент майже із сотні бійців повернувся на батьківщину. Миротворців 703-го полку оперативного забезпечення на Львівщині зустрічали їхні сім’ї та місцеві мешканці.

Урочистості відбулися для українців з Косово на площі ринок у Самборі, що на Львівщині.

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Напевно, найбільше на повернення свого миротворця очікувала чотиримісячна Мілана з мамою. Дівчинку одягнули у стилі мілітарі, адже вона мала побачити татка вперше.



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ЇЇ татко Сергій – у строю військових, які повернулись до України. Півроку у зоні затихлого конфлікту на Балканах у складі міжнародних сил наші бійці відновлювали інфраструктуру та розміновували місцевість.

Відзначився у місії і чотирилапий миротворець Амур. Пес отримав дві медалі за пошук вибухівки зі своїм найкращим другом кінологом Іваном Вільхою.

Як зустрічали українських миротворців з Косово: фото

Яка зараз ситуація в Косово?

Віднедавна у Косово знову неспокійно. Сербські збройні сили привели у повну бойову готовність, аби протидіяти косовським воякам. Та миротворчий контингент виконав завдання із підтримання безпеки.

Між ворогуючими сторонами знову стався конфлікт. Була спецоперація поліції, до якої і ми були залучені для розблокування доріг,

– розповів командир національного контингенту Сергій Ковальчук.

Зазначимо, що український контингент вперше вступив до Косова у складі миротворчої місії ще 1999 року. Відтоді майже півтори тисячі наших військових гарантували мир та безпеку на Балканах, і зараз забезпечують.