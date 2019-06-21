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      Українські миротворці повернулися з Косово: зворушливі фото зустрічей з родинами

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      Після піврічного перебування в Косово український контингент майже із сотні бійців повернувся на батьківщину. Миротворців 703-го полку оперативного забезпечення на Львівщині зустрічали їхні сім’ї та місцеві мешканці.

      Урочистості відбулися для українців з Косово на площі ринок у Самборі, що на Львівщині.

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      Напевно, найбільше на повернення свого миротворця очікувала чотиримісячна Мілана з мамою. Дівчинку одягнули у стилі мілітарі, адже вона мала побачити татка вперше.

      Сергій Дорогавцев вперше цілує донечку
      Сергій Дорогавцев вперше цілує донечку

      ЇЇ татко Сергій – у строю військових, які повернулись до України. Півроку у зоні затихлого конфлікту на Балканах у складі міжнародних сил наші бійці відновлювали інфраструктуру та розміновували місцевість.

      Відзначився у місії і чотирилапий миротворець Амур. Пес отримав дві медалі за пошук вибухівки зі своїм найкращим другом кінологом Іваном Вільхою.

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      Яка зараз ситуація в Косово?

      Віднедавна у Косово знову неспокійно. Сербські збройні сили привели у повну бойову готовність, аби протидіяти косовським воякам. Та миротворчий контингент виконав завдання із підтримання безпеки.

      Між ворогуючими сторонами знову стався конфлікт. Була спецоперація поліції, до якої і ми були залучені для розблокування доріг,
      – розповів командир національного контингенту Сергій Ковальчук.

      Зазначимо, що український контингент вперше вступив до Косова у складі миротворчої місії ще 1999 року. Відтоді майже півтори тисячі наших військових гарантували мир та безпеку на Балканах, і зараз забезпечують.

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      Теги: Новини України Косово Збройні сили України Миротворчий контингент Новини Львова
      Джерело: 24 канал
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