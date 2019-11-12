Українські підприємці звернулися до Кабміну і Ради

Спілка українських підприємців зауважила, що протягом останніх місяців вартість електроенергії в областях України знизилась на 10-12%. Через це підприємці вітають докладені зусилля уряду та Верховної Ради у боротьбі з монополізацією в енергетичній сфері.

Водночас українським чиновникам та парламентарям не можна зупинятися на досягнутом, наголошують у Спілці українських підприємців.

В Україні завжди були проблеми з монополізацією в енергетичній галузі. Це створювало і створює проблеми з конкурентоспроможністю промислових підприємств, які працюють в Україні,

– заявили у СУП.

Там наголошують, що українська промисловість може розвиватися лише за умов конкурентних цін на енергоносії та спрощення доступу до мереж.

"Україна виграє конкуренцію за інвестиції тільки тоді, коли вартість електроенергії і умови підключення будуть кращими, ніж у країн-сусідів", – сказано у заяві Спілки підприємців.