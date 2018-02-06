Українські політики посприяли прийняттю "антибандерівського" закону у Польщі, – нардеп Подоляк

Про звернення до польських депутатів та Президента та про те, чи ще не пізно змінити "антибандерівський" закон в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповіла перший заступник голови комітету з питань культури і духовності Верховної Ради та один з авторів звернення Ірина Подоляк.

Про те, чи можливо зупинити наростаючий конфлікт між Польщею та Україною

– На жаль, цю пожежу навколо резонансного польського закону неможливо погасити. Польща пішла агресивним шляхом щодо України. Проте це лише невеличка частина загальної проблеми.

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– Я не стомлюся повторювати – політизація історії завжди призводить до таких конфліктів, які виникли між Україною та Польщею. Використання історичних фактів, які кожна держава трактує так, як це вигідно та зручно в тій чи іншій історичній перспективі конкретній держава, неправильне та хибне. Коли політики обох держав починають рефлексувати на теми історичних подій, це виглядає непрофесійно, кумедно та "погано пахне" пропагандою.

Безсумнівно, українські політики додали хмизу в цей вогонь, який спалахнув між сусідніми державами. Дивно це заперечувати, ставати у позицію страуса та казати, що ми – українські парламентарі – не піддалися спокусі інструменталізувати історію з політичною метою.

– Я маю на увазі законопроект, де в переліку організацій, учасників яких ми визнаємо Героями України, є ОУН та УПА. Я вважаю, що всі факти, події та історичні постаті, включно з Бандерою та Шухевичем, повинні бути в українському історичному дискурсі. Тому що це ті постаті та події, які вплинули на розвиток держави.

Чому конфлікт спалахну саме зараз

Європейські держави "правіють", Польща закривається, там починає панувати автаркія, польське суспільство поділене, польські ліберали говорять правильні речі та закликають примиритися з Україною, але на них не зважають. Цей конфлікт – це загальноєвропейська тенденція і в цьому випадку немає чому дивуватися.

Як в цій ситуації діяти Україні та чи змінить хід подій звернення українських депутатів до польських – дивіться у інтерв’ю з Іриною Подоляк.