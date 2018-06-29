Українські тенісисти на Wimbledon дізналися імена суперників

У понеділок, 2 липня, стартує основна сітка Wimbledon. Участь у турнірі Grand Slam з призовим фондом у 15,982 мільйона фунтів приймають одразу шість представників України – чотири тенісистки та два тенісисти.

Українка Еліна Світоліна (5 місце WTA) розпочне виступ матчем проти німкені Татьяни Марії (48 WTA). До цього тенісистки чотири рази перетиналися на кортах (востаннє у 2016 році), і поки між ними рівність – по дві перемоги у кожної.

Світоліна у 2017 році на Wimbledon дійшла до четвертого кола.

Читайте також: Леся Цуренко відвідала дітей у клініці Бірмінгема

Леся Цуренко (34 WTA) отримала у суперниці угорку Тімеа Бабош (37 WTA). У особистих зустрічах між тенісистками перевага за українкою – Цуренко тричі вигравала у суперниці, у тому числі й в цьому сезоні на турнірі в Хобарті.

Цуренко у 2017 році дійшла до третього кола турніру.

Катерина Козлова (67 WTA) зіграє з американкою Дженніфер Брейді. До цього тенісистки не перетиналися.

Козлова лише раз виступала в основній сітці Wimbledon у 2016 році, де програла у стартовому поєдинку.

Читайте також: Кругова недалекість, або Чому в Україні зникають легендарні спортивні клуби?

Катерина Бондаренко (89 WTA) на Wimbledon вже в одинадцятий раз. Цього разу їй у суперниці випала чешка Люсі Шафаржова. Тенісистки грали між собою три рази, і мінімальна перевага на стороні представниці Чехії.

Щодо чоловіків, то Україну представлять лише двоє тенісистів. Олександр Долгополов (АТР 63) зіграє з представником Уругваю Пабло Куевасом. Востаннє тенісистки грали між собою у 2017 році у Буенос-Айресі, де перемогу здобув українець. За три роки до того – у 2014 році у тому ж Буенос-Айресі сильніший теж був Долгополов.

Ще один українець – Сергій Стаховський (АТР 109). Він на Wimbledon потрапив завдяки wild card як переможець турніру в Ілклі напередодні. Його суперником став Жоао Соуза (АТР 47) з Португалії. У попередньому матчі в Антверпені у 2017 році переміг португалець.

Варто зазначити, що три українки – Костюк, Калініна та Ястремська не зуміли подолати кваліфікацію турніру.

Читайте також: Костюк у напруженому матчі програла у фіналі кваліфікації Wimbledon