16:02
29 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
26°C
28°C 20°C
  • субота
    21°C 17°C
  • неділя
    16°C 12°C
  • понеділок
    17°C 10°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путін на дні. 10 заповідей Рогозіна
Вєсті Кремля
21:57, 28 червня
Вєсті.UA. Купол для депутатів. Кличко завітав на свято Гепи
Вєсті.UA
19:37, 28 червня
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, 27 червня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 червня
Згадати Все. Товариські суди
Згадати все
22:53, 26 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини спорту

Українські тенісисти на Wimbledon дізналися імена суперників

93 Читать новость на русском
Еліна Світоліна
Еліна Світоліна

У понеділок, 2 липня, стартує основна сітка Wimbledon. Участь у турнірі Grand Slam з призовим фондом у 15,982 мільйона фунтів приймають одразу шість представників України – чотири тенісистки та два тенісисти.

Українка Еліна Світоліна (5 місце WTA) розпочне виступ матчем проти німкені Татьяни Марії (48 WTA). До цього тенісистки чотири рази перетиналися на кортах (востаннє у 2016 році), і поки між ними рівність – по дві перемоги у кожної.

Світоліна у 2017 році на Wimbledon дійшла до четвертого кола.

Читайте також: Леся Цуренко відвідала дітей у клініці Бірмінгема

Леся Цуренко (34 WTA) отримала у суперниці угорку Тімеа Бабош (37 WTA). У особистих зустрічах між тенісистками перевага за українкою – Цуренко тричі вигравала у суперниці, у тому числі й в цьому сезоні на турнірі в Хобарті.

Цуренко у 2017 році дійшла до третього кола турніру.

Катерина Козлова (67 WTA) зіграє з американкою Дженніфер Брейді. До цього тенісистки не перетиналися.

Козлова лише раз виступала в основній сітці Wimbledon у 2016 році, де програла у стартовому поєдинку.

Читайте також: Кругова недалекість, або Чому в Україні зникають легендарні спортивні клуби?

Катерина Бондаренко (89 WTA) на Wimbledon вже в одинадцятий раз. Цього разу їй у суперниці випала чешка Люсі Шафаржова. Тенісистки грали між собою три рази, і мінімальна перевага на стороні представниці Чехії.

Щодо чоловіків, то Україну представлять лише двоє тенісистів. Олександр Долгополов (АТР 63) зіграє з представником Уругваю Пабло Куевасом. Востаннє тенісистки грали між собою у 2017 році у Буенос-Айресі, де перемогу здобув українець. За три роки до того – у 2014 році у тому ж Буенос-Айресі сильніший теж був Долгополов.

Ще один українець – Сергій Стаховський (АТР 109). Він на Wimbledon потрапив завдяки wild card як переможець турніру в Ілклі напередодні. Його суперником став Жоао Соуза (АТР 47) з Португалії. У попередньому матчі в Антверпені у 2017 році переміг португалець.

Варто зазначити, що три українки – Костюк, Калініна та Ястремська не зуміли подолати кваліфікацію турніру.

Читайте також: Костюк у напруженому матчі програла у фіналі кваліфікації Wimbledon

Теги: Новини спорту Олександр Долгополов Теніс Еліна Світоліна Сергій Стаховський
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Минуле дев'яностих і схеми сьогодення: хто насправді керує Одесою
сьогодні, 15:00 Минуле дев'яностих і схеми сьогодення: хто насправді керує Одесою
Христина Бердинських 288
Сірий кардинал української політики: як наші гроші йдуть у кишеню путінському куму Медвечуку
сьогодні, 14:00 Сірий кардинал української політики: як наші гроші йдуть у кишеню путінському куму Медвечуку
Сергій Лещенко 476
Який характер носять прояви расизму в "несвідомої" української молоді
сьогодні, 13:00 Який характер носять прояви расизму в "несвідомої" української молоді
Мустафа Найєм 235
Перша кров: хто і чому напав на ромів?
сьогодні, 12:01 Перша кров: хто і чому напав на ромів?
Наталія Лебідь 905
Почему украинский лес продолжают вырубать и експортировать даже после официального запрета
сьогодні, 11:00 Почему украинский лес продолжают вырубать и експортировать даже после официального запрета
Сергій Фурса 435
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук