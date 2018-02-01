Українські військові провели видовищні навчання: фото
21:13, сьогодні 163 Читать новость на русском
У Харківській області українські військові 92-ї ОМБр провели польові навчання.
Про це повідомляє видання kharkivoda.gov.ua.
Читайте також: Як проходять години тиші на передовій у зоні АТО
Бійці на сучасних бронетранспортерах типу БТР-4Е мали з місця вражати цілі, а також реагувати на різні ввідні керівника занять.
При цьому на інших ділянках полігону воїни виконували вогневі вправи з гранатометів, кулеметів, снайперських гвинтівок і автоматів.
Під час навчання були складні погодні умови, що наблизило умови до бойових.
На наступних заняттях воїни 92-ї окремої механізованої бригади відпрацюють тактичні дії в умовах населених пунктів.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
-
Поради від успішних: Ілля Кенігштейн про те, як започаткувати власний бізнес в Українісьогодні , 21:02
-
Невідомі обстріляли будівлю так званого "міністерства оборони ДНР": фото з місця подіїсьогодні , 19:59
-
Росія готується до "великої війни", яку Кремль прогнозує до 2023 року, – Ар'євсьогодні , 18:59
Коментарі
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)19 жовтня 2017 , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої21 жовтня 2017 , 19:11
Масштабний обмін полоненими на Донбасі: фоторепортаж27 грудня 2017 , 17:45
Новий BMW X3 тепло прийняли в Українісьогодні , 15:00
Тест-драйв Honda Civic 5D: ще гарячіше!22 січня , 19:00