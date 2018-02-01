Українські військові провели видовищні навчання: фото

У Харківській області українські військові 92-ї ОМБр провели польові навчання.

Про це повідомляє видання kharkivoda.gov.ua.

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Бійці на сучасних бронетранспортерах типу БТР-4Е мали з місця вражати цілі, а також реагувати на різні ввідні керівника занять.

При цьому на інших ділянках полігону воїни виконували вогневі вправи з гранатометів, кулеметів, снайперських гвинтівок і автоматів.

Під час навчання були складні погодні умови, що наблизило умови до бойових.

На наступних заняттях воїни 92-ї окремої механізованої бригади відпрацюють тактичні дії в умовах населених пунктів.