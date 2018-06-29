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Українські волейбольні клуби отримали суперників у єврокубках

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"Барком-Кажани" є чемпіонами України з волейболу
"Барком-Кажани" є чемпіонами України з волейболу

У Люксембурзі відбулося жеребкування Кубку ЄКВ та Кубку виклику, участь у яких беруть українські клуби – два чоловічі та два жіночі.

Так, чемпіон України львівський "Барком-Кажани" в 1/32 фіналу Кубку ЄКВ зіграє з швейцарським клубом "Лозанна". Перший матч відбудеться у Львові з 6 по 8 листопада. Гра на виїзді – в період між 13 та 15 листопада.

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Також у Кубку ЄКВ мав виступати харківський "Локомотив", однак команда відмовилася від участі в єврокубках. Їх місце зайняв хмельницький "Новатор", який у минулому сезоні фінішував третім. Команда зіграє зі шведським клубом "Фйорде". Перша гра відбудеться на виїзді, другу хмельничани проведуть вдома.

Варто додати, що у випадку успішного подолання 1/32 фіналу, українські клуби зіграють між собою на стадії 1/16 фіналу 27-29 листопада та 4-6 грудня.

Щодо жіночих клубів, то "Хімік" з Южного стартує в Кубку ЄКВ зі стадії 1/16 фіналу. З ким саме гратимуть українки – поки невідомо, адже не визначено переможця попередньої пари. Матчі – 27-29 листопада та 4-6 грудня.

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Запорізька "Орбіта" виступатиме у Кубку виклику. Стартуватиме зі стадії 1/16. Перший матч теж в період з 27 по 29 листопада. Поки команда теж не отримала суперниць.

Теги: Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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