Українські зірки заспівали у рекламі для Росії

Український співак MONATIK і гурт "Время и стекло" стали героями рекламних роликів російського оператора мобільного зв'язку "Мегафон". Представники вітчизняного шоу-бізнесу не лише знялися для Росії, а й створили та заспівали спеціально створені для цих відео пісні.

Відповідні ролики з’явилися на Youtube-каналі "Мегафону".

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Так, MONATIK для оператора заспівав пісню "Включайся! Слушай!"

MONATIK знявся у рекламі "Мегафон": відео

Натомість "Время и стекло" запам’ятаються російському загалу композицією "Суперскорость". До слова, як йдеться в описі до відео, автором роботи є Олексій Потапенко, якого більше знають під його сценічним ім’я Потап.

"Время и стекло" знялися у рекламі "Мегафон": відео

Зауважимо, що це вже не перший такий досвід з боку Наді Дорофеєвої та Олексія Завгороднього – у середині грудня вони для "Мегафону" заспівали пісню "Быстролет 4G+", музику до якої також написав Потап.

"Время и стекло" знялися у рекламі "Мегафон": відео