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ОЛЕГ СЕНЦОВ ЧОРНОБИЛЬ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА

Українські зірки зібрались на музичний фестиваль у Росію

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Фестиваль "Дика м'ята" в Росії
Фестиваль "Дика м'ята" в Росії / Фото з відкритих джерел

На російському музичному фестивалі "Дика м'ята 2018" виступатимуть українські гурти YUKO, "Щасливі Люди" і "Валентин Стрикало".

Таку інформацію можна побачити на офіційному сайті фестивалю.

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Російський фестиваль "Дика м'ята 2018" пройде в селі Бунирьово Тульської області (Росія) 9, 10 та 11 червня. У програмі фесту зазначено, що серед артистів будуть і українські зірки: гурти YUKO, "Щасливі Люди" і "Валентин Стрикало".

У списках учасників також можна помітити ім'я української співачки, учасниці шоу "Х-фактор-6" Аліни Паш, однак вона скасувала свою участь.

"Учасники
Учасники фестивалю "Дика м'ята 2018"


 

Теги: Новини України LifeStyle Музика Фестивалі Новини культури Новини Росії
Джерело: 24 Канал
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