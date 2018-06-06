Українські зірки зібрались на музичний фестиваль у Росію

На російському музичному фестивалі "Дика м'ята 2018" виступатимуть українські гурти YUKO, "Щасливі Люди" і "Валентин Стрикало".

Таку інформацію можна побачити на офіційному сайті фестивалю.

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Російський фестиваль "Дика м'ята 2018" пройде в селі Бунирьово Тульської області (Росія) 9, 10 та 11 червня. У програмі фесту зазначено, що серед артистів будуть і українські зірки: гурти YUKO, "Щасливі Люди" і "Валентин Стрикало".

У списках учасників також можна помітити ім'я української співачки, учасниці шоу "Х-фактор-6" Аліни Паш, однак вона скасувала свою участь.



Учасники фестивалю "Дика м'ята 2018"



