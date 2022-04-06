На українських автошляхах сотні розстріляних машин, – Зеленський до парламенту Ірландії

Президент України Володимир Зеленський виступив перед парламентом Ірландії. У своїй промові він наголосив на тому, що російські військові продовжують обстрілювати мирних мешканців.

У зверненні до парламентарів Володимир Зеленський зазначив, що на дорогах України стоять розстріляні автомобілі. Це транспортні засоби тих, хто намагався врятуватися від окупантів, передає 24 канал.

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Російські військові розстрілюють людей посеред вулиць

Факт, що російські окупанти розстрілювали людей на дорогах, коли ті намагалися врятуватися із заблокованих міст. Досі на українських автошляхах сотні розстріляних машин,

– наголосив Зеленський.

Він також додав, що російські загарбники навіть не намагаються прибрати з вулиць тіла убитих людей. І поки Буча, Ірпінь та інші міста перебували в окупації, трупи лежали просто на дорогах, на узбіччях, а також у дворах будинків.

Дивіться відео виступу Зеленського перед парламентом Ірландії:

Президент України підкреслив, що за 42 дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинуло щонайменше 167 дітей. І це ще не враховані жертви Маріуполя й інших міст та районів, де все ще продовжуються бойові дії або окупація.

Напередодні Зеленський виступив перед парламентом Іспанії – дивіться відео: