Трамп планує у квітні позбавити 240 тисяч українців у США статусу біженців, – Reuters
- Адміністрація Трампа планує у квітні позбавити 240 тисяч українських біженців у США тимчасового правового статусу.
- За словами джерел, такий крок стане частиною ширших зусиль Трампа щодо позбавлення легального статусу понад 1,8 мільйона мігрантів.
Адміністрація президента США Дональда Трампа планує позбавити тимчасового правового статусу близько 240 тисяч українців, які виїхали з України після початку повномасштабної війни.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters. У своєму матеріалі журналісти посилаються на високопоставленого чиновника Трампа і три джерела, знайомі з цим питанням.
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Українських біженців можуть позбавити правового статусу
Цей крок, який очікується вже в квітні, стане кардинальною зміною політики щодо українців, яка діяла за часів адміністрації Байдена.
Зазаначається, що заплановане згортання програми тимчасового захисту для українців відбувалося до того, як Трамп минулого тижня публічно посварився з Володимиром Зеленським.
Джерела повідомили, що це частина більш широких зусиль адміністрації Трампа щодо позбавлення легального статусу понад 1,8 мільйона мігрантів, яким було дозволено в'їхати до США в рамках тимчасових гуманітарних програм умовно-дострокового звільнення, започаткованих за адміністрації Байдена,
– пояснили в Reuters.
Водночас речниця Міністерства внутрішньої безпеки США Тріша Маклафлін заявила, що наразі відомство не має жодних оголошень.
Нагадаємо, в лютому стало відомо, що адміністрація Дональда Трампа призупинила розгляд усіх імміграційних заяв, поданих мігрантами з Латинської Америки та України, яким дозволили в'їзд у США за програмами часів Байдена. За словами чиновників, ініціатори такого кроку посилалися на шахрайство та занепокоєння безпекою.