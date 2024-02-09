Українських полонених в російському Іл-76 не було, – Данілов

Олексій Данілов заявив, що у російському Іл-76, який розбився 24 січня в Бєлгородській області, не було українських військовополонених. Разом з тим, наразі немає інформації про полонених, яких мали обміняти того дня.

Про це секретар РНБО заявив в інтерв'ю. Нагадаємо, що російські пропагандисти стверджували, що буцімто на борту Іл-76 було 65 українських військових, яких везли на обмін.

До теми Це складне і драматичне питання, – ГУР про те, де люди зі "списку 65", які начебто були на Іл-76

Чи були там наші полонені, я вам точно можу сказати – ні. Кажу це на основі того досвіду, який у нас був після Тегерану, і на основі того, що відбувалося далі. Якби це дійсно сталося, то кількість біологічного матеріалу, те, що називається, скажімо так, загиблі, було б в значній кількості,

– заявив Данілов.