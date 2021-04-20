Захисникам України заборонили реагувати на провокації бойовиків на Донбасі, – Кулеба

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Дмитро Кулеба заявив, що військовослужбовцям Збройних сил України віддали наказ не відповідати на провокації проросійських бойовиків на Донбасі.

Джерело:

24 канал

Глава МЗС зазначив, що ситуація на лінії розмежування залишається напруженою. Про це він повідомив під час брифінгу для іноземних медіа 20 квітня.

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Українським військам наказано не реагувати на провокації (на Донбасі – 24 канал). На жаль, інша сторона робить все можливе, щоб їх провокувати,
– сказав міністр.

Ситуація на Донбасі напружена

Дмитро Кулеба наголосив, що з початку 2021 року внаслідок атак окупантів на Донбасі загинули 30 українських військових. За його словами, більшість з них були вбиті російськими снайперами: "Постріл снайпера – це навмисне вбивство".

Також глава дипломатії додав, що Україна не планує ніякого збройного наступу, ескалації або провокацій, щоб завершити війну на Донбасі. Усі сили наша держава кинула на політичне і дипломатичне вирішення конфлікту.

Загострення на Сході України: коротко


Війська Росії біля кордонів України / Інфографіка 24 каналу