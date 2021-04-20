Захисникам України заборонили реагувати на провокації бойовиків на Донбасі, – Кулеба

Дмитро Кулеба заявив, що військовослужбовцям Збройних сил України віддали наказ не відповідати на провокації проросійських бойовиків на Донбасі.

Глава МЗС зазначив, що ситуація на лінії розмежування залишається напруженою. Про це він повідомив під час брифінгу для іноземних медіа 20 квітня.

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Українським військам наказано не реагувати на провокації (на Донбасі – 24 канал). На жаль, інша сторона робить все можливе, щоб їх провокувати,

– сказав міністр.

Ситуація на Донбасі напружена

Дмитро Кулеба наголосив, що з початку 2021 року внаслідок атак окупантів на Донбасі загинули 30 українських військових. За його словами, більшість з них були вбиті російськими снайперами: "Постріл снайпера – це навмисне вбивство".

Також глава дипломатії додав, що Україна не планує ніякого збройного наступу, ескалації або провокацій, щоб завершити війну на Донбасі. Усі сили наша держава кинула на політичне і дипломатичне вирішення конфлікту.

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Війська Росії біля кордонів України / Інфографіка 24 каналу