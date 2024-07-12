Партнери підписали історичний договір на підтримку України: що зміниться

Лідери країн-союзників і партнерів, які уклали безпекові угоди з Україною, підписали нову домовленість під назвою "Український безпековий компакт". Байден заявив, що це шлях до майбутнього членства в НАТО.

Про нові кроки щодо підтримки України оголосив президент США Джо Байден після засідання Ради Україна-НАТО 11 липня у Вашингтоні.

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Байден оголосив узгодження Українського безпекового компакту

Президент Байден назвав Український безпековий компакт історичним рішенням і відданістю довгостроковій безпеці України.

Зараз робимо наступний крок історичної підтримки – Український безпековий компакт. Ми будуємо міст для України до НАТО, це шлях до майбутнього членства. Компакт – усередині цього мосту,

– сказав Байден.

Підписанти заявили, що ця домовленість виконує обіцянку, яку президент США і лідери інших країн дали у Вільнюсі у 2023 році, зокрема щодо довгострокових двосторонніх угод з безпеки з Україною.

Український безпековий компакт враховує кожну з безпекових угоду і створює "єдину та всебічну архітектуру безпеки для підтримки України сьогодні та в майбутньому".

Компакт підтверджує, що безпека України є невіддільною частиною безпеки євроатлантичного регіону та за його межами. А також декларує намір підтримувати Україну, поки вона не переможе агресію Росії.

Підкреслюємо нашу непохитну відданість вільній, незалежній, демократичній та суверенній Україні, здатній захистити себе та стримувати майбутню агресію, і підтверджуємо суверенне право України обирати власні заходи безпеки, а також політичні, соціальні, економічні та культурні системи,

– мовиться у тексті домовленості.

Які обов'язки покладені на підписантів

підтримувати безпосередні потреби України в обороні та безпеці, зокрема шляхом постійного надання допомоги у сфері безпеки та навчання, сучасного військового обладнання, оборонної промисловості та необхідної економічної підтримки;

пришвидшити зусилля з розбудови майбутніх українських сил, які зберігають надійну обороноздатність і здатність стримування. В тому числі шляхом скликання протягом 6 місяців зустрічі на рівні міністрів оборони для перегляду та затвердження дорожніх карт, підготовлених лідерами коаліцій можливостей;

у випадку майбутнього збройного нападу Росії на Україну після завершення поточних військових дій, швидко та колективно зібратися на найвищому рівні, щоб визначити відповідні наступні кроки щодо підтримки України, коли вона здійснює своє право на самооборону.