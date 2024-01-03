Нічний жах ворога: військовий розповів, як працюють українські дрони "Баба-Яга"
Українські захисники та захисниці не перестають дивувати винахідливістю. До прикладу, гексакоптер, який раніше використовували в сільському господарстві, перетворили на нічний жах росіян.
Український дрон-бомбер Vampire окупанти називають "Бабою-Ягою". В етері 24 Каналу командир роти ударних БпАК "АХІЛЕС" 92-ї ОШБр Юрій Федоренко назвав переваги унікальної української розробки, яка вже ефективно нищить вороже військо.
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Аналогів немає
Сільське господарство в Україні розвинено достатньо добре, тому для поливу полів від шкідників, розвезення добрив та виконання інших завдань використовувалися великі гексакоптери. Вони ефективно виконували завдання з розношення тієї чи іншої речовини по полях.
Коли почалася повномасштабна війна, наш український розум переоблаштував ці засоби, які замість добрив для полів, почали носити вибухівку на голову противника,
– мовив Федоренко.
Нині в Україні ряд таких засобів спочатку розробляється та виготовлюється як військовий бойовий дрон.
Безпілотники "Баба-Яга" – це нічні бомбери, які заносять на ворожі позиції потужні боєприпаси різного типу дії. Зокрема, акумулятивні проти броньованої техніки, протибліндажні боєприпаси, які дають можливість прицільно вибивати живу сили ворога,
– додав командир роти ударних БпАК "АХІЛЕС" 92-ї ОШБр.
Наразі у противника немає аналогів українській "Бабі-Язі".
Що відомо про дрон "Баба-Яга"
Безпілотник "Баба-Яга" має хорошу точність, радіозв’язок і тепловізійну камеру. Також нічний бомбардувальник обладнано інфрачервоною камерою.
Дрон здатний максимально прицільно скинути на російську техніку одночасно 4 боєприпаси. "Баба-Яга" має можливість встановлення боєголовки вагою 15 кілограмів.
Ще однією перевагою цього безпілотника є те, що він працює автономно. Оператори задають координати, дрон летить до цілі, скидає боєприпас, а після цього самостійно повертається. Як правило, екіпаж складається з трьох людей: командира, пілота і бомбера.
Дрон-бомбер має 6 гвинтів та кріплень для боєприпасів, а також декілька акумуляторів. Він здатен підіймати до 20 кілограмів вибухівки.
Технічні характеристики:
- швидкість – до 40 кілометрів на годину із повним навантаженням, 80 кілометрів на годину – без навантаження;
- висота польоту – 400 метрів;
- дальність польоту – 10 кілометрів;
- дальність зв’язку – 6 кілометрів;
- час польоту – 37 хвилин без навантаження та 23 хвилини з 10 кг ваги.
В умовах бойових дій і в суцільній темряві дрон "Баба-Яга" знищує живу силу, склади й техніку окупантів.
Виробництво українських дронів
- Влітку 2023 року Україна розпочала серійне виробництво далекобійних дронів-камікадзе, які схожі на іранський "Шахед". Проте голова Мінстратегпрому Олександр Камишін сказав, що розробки цих дронів були ще з 2016 року, але з невідомих причин БпЛА не виготовлялися.
- Міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що відомство замовило перші партії FPV-дронів. Він зазначив, що загалом у 2024 році держава планує закупити щонайменше мільйон дронів.
- Глава Служби безпеки України Василь Малюк розповів, що дрон Sea Baby може не лише переносити на собі вибухівку, а також вести вогонь по ворожих об'єктах.