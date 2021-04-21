Український консул, затриманий ФСБ, залишив територію Росії

Український консул Олександр Сосонюк, якого у Росії оголосили персоною нон ґрата, покинув російську територію. 16 квітня дипломата затримали працівники ФСБ, за те що начебто він отримував "закриту інформацію".

Повернення консула підтвердили в українському Міністерстві закордонних справ. З Росії Сосонюк виїхав 21 квітня.

Читайте також Заздалегідь спланований сценарій: як у Росії підставили затриманого консула України Сосонюка

Сосонюка затримали у Санкт-Петербурзі

Федеральна служба безпеки повідомила про резонансний інцидент з Сосонюком 17 квітня. Напередодні у Санкт-Петербурзі дипломата затримали начебто за те, що він отримував "закриту інформацію" з правоохоронних органів та самої ФСБ.

До російського МЗС викликали тимчасового повіреного у справах України в Росії Василя Покотила. Йому й заявили, що присутність Сосонюка в Росії небажана.

Україна у відповідь вислала російського дипломата Євгена Чернікова

В МЗС України обурились ситуацією щодо Сосонюка. Її охарактеризували як напад та провокацію. У відповідь Україна вислала старшого дипломата посольства Росії в Україні Євгена Чернікова. Аргументація – "діяльність несумісна з його дипломатичним статусом".

До теми Скрутили в ресторані й забрали телефон: ФСБ показала відео затримання українського консула

На виїзд Чернікову давали 72 години. 21 квітня на території України дипломата вже не було.