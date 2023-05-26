Росіяни подумали, що йдемо в наступ, і почали втікати, – боєць ЗСУ розповів курйозну історію
Російська армія так боїться контрнаступальних дій ЗСУ, що готова кидатися навтьоки у будь-яку хвилину. Окупанти хвилюються, що у потрібний момент у них не буде часу врятуватися.
Про це 24 Каналу розповів боєць ЗСУ Євген Карась. За його словами, так поведінка росіян вказує на їхнє боягузство.
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Чому росіянам так лячно
Євген Карась повідомив, що наразі ситуація на лінії фронту грає на руку ЗСУ.
"Ми зараз обираємо, де нам "побешкетувати", а росіяни бояться, що українці будуть наступати", – пояснив він.
Росіянам стає зле лише від вигляду українського танку. Такі ситуацію на полі бою ставалися з ними вже неодноразово.
В одній точці, де ми почали бомбити покидьків, вони через поле почали просто тікати, бо подумали, що це підготовка до наступу,
– зазначив український захисник.
Сміливості у російських військових точно не позаздриш.
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Контрнаступ очима росіян
Євген Карась додав, що росіяни мають ознаки психозу. Вони переконані, що їм не вберегтися від "великого НАТівського наступу на ABRAMS з німецькими хрестами".
Російські військові бояться, що ця техніка просто роздушить їх разом із пляшками в руках. Така позиція окупантів дуже тішить українських зазисників.
Контрнаступ ЗСУ: останні новини
- Радник голову ОП Михайло Подоляк заявив, що активні контрнаступальні дії вже йдуть. Також він наголосив, що Україна не збирається вдаряти західним озброєнням по Росії, а використовуватиме його лише для повернення своїх земель.
- Нещодавно голова ГУР Кирило Буданов зробив натяк щодо термінів початку контрнаступу.
- Окупанти не приховують страх та намагаються із останніх сил бодай якось убезпечити себе. Представник ГУР Міноборони Андрій Юсов нещодавно повідомив, що окупанти готують ешелоновану оборону на півночі півострова Крим.