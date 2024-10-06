У Польщі озвучили кількість охочих вступити до Українського легіону

Безпекова угода між Україною та Польщею передбачала створення Українського легіону. Країна вже готова розпочати навчання, однак немає достатньо охочих.

Як пише видання Wnp.pl, про це заявили міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш і його заступник Павел Залевський.

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Український легіон у Польщі

Так, міністр оборони Польщі повідомив, що Польща була готова проводити навчання з 1 вересня, однак не було достатньо охочих.

Я розумію, що зараз Україна вжила заходів щодо інформування, рекрутування та просування цього процесу, тому ми розраховуємо на результати,

– сказав він.

На запитання про кількість охочих вступити до Українського легіону він відповів, що "раніше чув про одну бригаду, але поки що чисельність значно менша – 300 осіб".

Водночас заступник міністра Павел Залевський нагадав, що цього тижня українське консульство в Любліні розпочало набір українських добровольців.

“Якщо буде створено першу групу з кількох сотень добровольців, ми негайно їх навчимо”, – сказав він.

Залевський нагадав, що Польща в межах навчальної програми ЄС підготувала понад 20 тисяч українських військових.