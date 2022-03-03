Український Маріуполь залишається прикладом спротиву російській навалі

Об'єднані сили у важких оборонних боях зірвали плани російських загарбників. Українські військові не допустили виходу окупантів на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

На цьому тлі неабияким героїзмом відзначається місто Маріуполь. Воно залишається прикладом героїчного спротиву російській навалі.

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Героїчний спротив навалі

Як наголосили у Генштабі ЗСУ, українське місто Маріуполь залишається прикладом героїчного спротиву російській навалі.

Зауважимо, що зараз місто перебуває на порозі гуманітарної катастрофи, адже ворог безперервно його знищує. Ворожа армія вже пошкодила залізничне сполучення. Також зруйнувала мости, розтрощила потяги – все, для того, щоб містяни не мали можливості вивезти жінок, дітей і літніх людей.

Страждають жінки, діти та літні люди. Нас знищують як націю. Це геноцид українського народу. Ці лицеміри прийшли "рятувати" російськомовних громадян Маріуполя та регіону. А влаштували винищення українців – маріупольців російського, українського, грецького та іншого походження,

– наголошує мер Маріуполя Вадим Бойченко.

Попри це, місцева влада забезпечує життєдіяльність Маріуполя і робить усе, аби в найкоротші терміни відновити критичну інфраструктуру.

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