Український народ засвідчив свою нескореність, – Байден вшанував пам'ять жертв Голодомору

Джо Байден вшанував жертв Голодомору, які загинули упродовж 1932 – 1933 років. Президент США заявив, що український народ подолав справжній жах.

Байден наголосив: Голодомор – це свідома політика радянського режиму на чолі з Йосипом Сталіним. Вона була спрямована проти українців.

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Український народ подолав жах Голодомору, засвідчивши свій дух і нескореність, і, зрештою, створив вільну й демократичну державу,

– заявив президент США.

Політик також зауважив, що Штати віддані українському народу. Його країна підтримує суверенітет і територіальну цілісність України.

Техас визнав Голодомор в Україні геноцидом

У 2018 році обидві палати Конгресу США визнали Голодомор в Україні геноцидом.

У травні 2021 року Техас став 23-м штатом США, який визнав Голодомор в Україні геноцидом.

Про відповідне рішення мовиться у Резолюції №253 Палати представників штату Техас.

"За" віддали свої голоси 142 місцеві законодавці. "Проти" не було жодного голосу.

Окрім того, влада штату ухвалила рішення, що листопад 2021 року у Техасі стане місяцем пам'яті жертв Голодомору.

Зауважте! Голодомор 1932 – 1933 років став найбільшим у всьому світі штучно створеним голодом. Він забрав життя щонайменше 4 мільйонів українців.