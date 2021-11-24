Український народ засвідчив свою нескореність, – Байден вшанував пам'ять жертв Голодомору
24 листопада 2021 , 22:34Читать новость на русском
Джерело:Білий дім
Джо Байден вшанував жертв Голодомору, які загинули упродовж 1932 – 1933 років. Президент США заявив, що український народ подолав справжній жах.
Байден наголосив: Голодомор – це свідома політика радянського режиму на чолі з Йосипом Сталіним. Вона була спрямована проти українців.
Зауважте Щоб люди знали, заради чого боротись, коли прийде Кремль, – Андреа Халупа про Голодомор-геноцид
Український народ подолав жах Голодомору, засвідчивши свій дух і нескореність, і, зрештою, створив вільну й демократичну державу,
– заявив президент США.
Політик також зауважив, що Штати віддані українському народу. Його країна підтримує суверенітет і територіальну цілісність України.Зауважте! Голодомор 1932 – 1933 років став найбільшим у всьому світі штучно створеним голодом. Він забрав життя щонайменше 4 мільйонів українців.
Техас визнав Голодомор в Україні геноцидом
- У 2018 році обидві палати Конгресу США визнали Голодомор в Україні геноцидом.
- У травні 2021 року Техас став 23-м штатом США, який визнав Голодомор в Україні геноцидом.
- Про відповідне рішення мовиться у Резолюції №253 Палати представників штату Техас.
- "За" віддали свої голоси 142 місцеві законодавці. "Проти" не було жодного голосу.
- Окрім того, влада штату ухвалила рішення, що листопад 2021 року у Техасі стане місяцем пам'яті жертв Голодомору.