Український омбудсмен вимагає, щоб йому надали можливість відвідати Оленівку

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець вимагає, аби йому дали можливість відвідати Оленівку. Він вже офіційно звернувся до Червоного Хреста й ООН.

Це барак був побудований окремо, що свідчить про заплановану операцію росіян. Про це омбудсмен заявив в ефірі телемарафону, інформує 24 канал. Крім того, пропагандистські телеграм-канали ще в червні анонсували "удар по Оленівці".

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Міжнародники мали бути гарантами

Омбудсмен нагадав, що Червоний Хрест та ООН були гарантами безпеки та обміну бійців, що вийшли з "Азовсталі".

Я не просто готовий. Я вимагаю, щоб мені дали можливість відвідати це місце воєнного злочину,

– наголосив Лубінець.

Українська влада розглядає версію, що окупанти підлаштували вибух зсередини будівлі. Річ у тім, що бараки, розташовані поруч, не постраждали. Ба більше, не постраждали росіяни. Не було жодного повідомлення про травмованих працівників колонії.

Лубінець хоче відвідати поранених

Крім того, Лубінець звернувся до російського омбудсмена тетяни москалькової, аби вона разом з ним приїхала до Оленівки. Таким чином у їхній присутності експерти взяли б зразки матеріалів для розслідування.

"Якщо вам немає що ховати, то надайте нам таку можливість", – зауважив Лубінець.

Також чиновник звернувся, аби йому дали відвідати поранених бійців. Їхні свідчення можуть бути доказами – чому їх перевели саме в цей барак. Крім того, потрібно почати процес повернення тіл загиблих.

Чи може росія замести сліди злочину

росія давала обіцянки міжнародним інституціям щодо безпеки бійців. Країна-агресорка порушила їх вщент.

Лубінець також вважає, що окупанти могли влаштувати цей теракт, аби приховати факти тортур в Оленівці. Такі повідомлення надходили.

Вбивство в Оленівці: що відомо

28 липня росія атакувала колишню колонію № 120 на території тимчасово окупованої Оленівки. Там перебували українські 190 людей. Зокрема, мирні українці та полонені захисники Маріуполя.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що загинули понад 50 українців. Ще 130 – поранені.

росіяни, що вчинили цей теракт, традиційно намагаються перекинути провину на ЗСУ.

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