Український правозахисник і журналіст Буткевич повернувся з російського полону, – ZMINA

З російського полону повернувся український правозахисник і журналіст Максим Буткевич. Про це стало відомо пізно ввечері 18 жовтня.

Про це повідомляє видання ZMINA з посиланням на батька Буткевича. Наразі офіційних деталей немає.

Дивіться також Втратив мову після катувань: звільнений з російського полону морпіх розповів свою історію

Буткевич повернувся з полону

У ЗМІ пишуть, що з російського полону звільнили правозахисника, співзасновника Центру прав людини, журналіста та військовослужбовця Максима Буткевича. Про це журналістам повідомив його батько Олександр.

За словами чоловіка, йому зателефонував Координаційний штаб та повідомив, що Максима вдалося повернути під час обміну військовополоненими.

Довідка. Центр прав людини ZMINA (раніше Центр інформації про права людини) – громадська правозахисна організація, місія якої, як заявили засновники, "будувати країну, де кожна людина може захистити свої права". Організація була заснована Максимом Буткевичем, Тетяною Печончик і Мариною Говорухіною у 2012 році.

Максим Буткевич став на захист України з початком повномасштабного вторгнення. Він проходив службу у 210-му спеціальному окремому батальйоні "Берлінго", брав участь у звільненні Київщини. Наприкінці червня 2022 року Буткевич разом з побратимами потрапив до ворожого полону у Луганській області. 10 березня 2023 слідчий комітет Росії заявив, що "верховні суди ЛДНР" засудили Буткевича до 13 років позбавлення волі в колонії суворого режиму за фейковим звинуваченням.

Наразі жодної офіційної інформації немає. Україна не підтверджувала проведення обміну полоненими з Росією. Водночас міноборони країни-агресорки відзвітувало про нібито проведення обміну. Російські джерела стверджують, що обмін відбувався у форматі 95 на 95 військовополонених.

Офіційні джерела станом на 22:55 18 жовтня не повідомляли про проведення обміну, тому важливо дочекатися офіційного підтвердження.