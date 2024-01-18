"Для Путіна це стратегічна катастрофа": основні тези з Українського сніданку в Давосі

У Давосі в рамках Всесвітнього економічного форуму проходить традиційний приватний захід Український сніданок. Учасники обговорюють виклики, що стоять перед Україною.

Захід розпочався о 08:30 за київським часом. Які головні заяви прозвучали на Українському сніданку – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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