Укроборонпром переходить до фінальної стадії випробувань українського ударного безпілотника

Ще один український безпілотник вже на фінальній стадії випробувань. Йдеться про ударний БпЛА, який розробив Укроборонпром.

Завершити випробування безпілотника планують до кінця цього року. Про це в ефірі національного телемарафону повідомила речниця Укроборонпрому Наталія Сад.

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Український безпілотник на фінальній стадії випробувань

Сад зазначила, що низка етапів успішних випробувань нового українського безпілотника вже позаду. Тож Укроборонпром переходить до випробування під дією РЕБ – засобів радіолокаційної боротьби.

Після того, як ми успішно випробуємо безпілотник під дією РЕБ, ми сподіваємось, що зможемо перевірити його в бойовому застосуванні. Обіцяли до кінця цього року – намагаємося обіцянки дотриматися,

– підкреслила речниця.

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Ударний безпілотник / Укроборонпром

Новий безпілотник – відповідь іранським "мопедам"

Зауважимо, що вихід нового безпілотника в Укроборонпромі анонсували 17 жовтня. До речі, після того, як окупанти атакували Київ так званими БпЛА "Герань-2", а насправді іранськими Shahed 136.

Тоді ж в Укроборонпромі розповіли, що дальність його польоту – 1000 кілометрів. Вага бойової частини – 75 кілограмів.

На початку листопада менеджер Укроборонпрому Олег Болдирєв зазначив, що "така бойова машина нормально полетить до кінця цього року". Мовляв, БпЛА вже злітав і сідав.

Злітна вага пристрою – 200 кілограмів. Болдирєв також додав, що побудували безпілотник згідно з завданням, яке на початку серпня озвучив Головнокомандувач Валерій Залужний.

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