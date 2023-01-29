Нерви зі сталі: мережу вразило відео, як боєць ЗСУ спокійно їсть під артобстрілом
Людей вразило відео, на якому військовий їсть під час артилерійського обстрілу росіян. Витримка у нашого бійця сталева, адже він тільки поскаржився, що йому вибило з рук галету.
Відео з ним опублікувало видання Visegrád 24, інформує 24 Канал. Як тривають будні наших бійців на передовій, дивіться далі.
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Як військові витримують артобстріл росіян
Молодий український військовий намагається перекусити під час обстрілу російської артилерії. Він упускає крекер під час обстрілу, але не виглядає надто стурбованим,
– мовиться в повідомленні.
Окрім того, видання зауважило, що у бійця сталеві нерви. На відео чутно, як український військовий спочатку бідкається, що в нього забруднився мед в пачці, потім вибило галету з рук.
Як військовий реагує на артобстріл росіян: дивіться відео
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