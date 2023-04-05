Український захисник молився на колінах у Львівському храмі: щемливе фото

У Львівському гарнізонному храмі помітили зворушливий момент. Український воїн молився на колінах.

Так, захисник української землі стояв на колінах у Львівському гарнізонному храмі та молився. Поруч були інші прихожани.

До речі Разом воюють у Бахмуті: мережу облетіло фото з рукою пораненого сина у батьківських долонях

Фотограв Назарій Єременко зафіксував цей момент. Світлина розлетілась мережею. Українці в коментарях під фото просили Бога берегти наших воїнів, поки вони оберігають нас.

Ангела хранителя і Господньої ласки воїну і його родині,

– мовилось у коментарях під фото.



Український захисник у Львівському храмі / Фото "НВ"

Зворушливий випадок у Краматорську

Нещодавно мережу зворушило ще одне фото, на якому цивільний чоловік цілує руки військовослужбовцю, який захищає життя українців. Світилина є доказом української людяності та взаємоповаги.

Зображення увійшло до серії знімків фотографів з Краматорського вокзалу, де українські захисники проводжають на потяг своїх коханих, які приїхали їх відвідати. Українці в коментарях зазначали, що не стримують сліз.

Світлин, які торкають серце, за останній рік було дуже багато. Наприклад, у лютому мережу облетіло щемливе фото закоханих з незламного Бахмута.