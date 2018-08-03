Український тренер може очолити польський клуб, який виступає у Лізі Європи

Український тренер Віктор Скрипник може очолити польську "Легію".

Керівництво варшавського клубу вже спілкується з чинним тренером "Риги". Наскільки успішно – поки невідомо, повідомляє інсайдер Janekx89.

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Скрипник зараз працює наставником ФК "Рига", звідки незабаром може бути звільнений. Втім, без роботи українець не залишиться.

"Легія" вже попрощалася зі своїм головним тренером Деяном Клафурічем після вильоту з Ліги чемпіонів і планує запропонувати роботу Скрипнику.

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