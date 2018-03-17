23:59
17 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
-10°C
-2°C -10°C
  • неділя
    -8°C -11°C
  • понеділок
    -8°C -14°C
  • вівторок
    -5°C -17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путін осідлає диво-зброю. Провали пам'яті у Лаврова
Вєсті Кремля
22:41, 16 березня
Вєсті. UA. Жир. Вибухонебезпечна Савченко. Ракетодром шоколадного короля
Вєсті.UA
17:40, сьогодні
Криптовалюта: заборонити чи легалізувати
ЦРУ
09:30, 14 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати все. Риболовля по-дідівськи
Згадати все
07:08, 16 березня
Телеканал новин 24 Блоги Блог Медіа
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Блог Медіа

Український винахід: кардіобраслет може врятувати мільйони життів

2964
Кардіобраслет
Кардіобраслет / UATV

Попри гігантський прогрес у медицині, за останні 50 років однією з головних причин смерті у світі вважають серцево-судинні захворювання.

За оцінками ВООЗ, щорічно від цих хвороб помирає 17, 5 мільйонів людей. Майже 80 відсоткам передчасних інфарктів та інсультів можна запобігти – вести здоровий спосіб життя та проходити вчасно медобстеження, пише UATV.

Читайте також: Українські стартапи зацікавили Польщу

Українська статистика щодо рівня смертності населення, на жаль, невтішна. Але сьогодні у нас з'явилася унікальна можливість заздалегідь дізнатися про проблеми із серцем і відвернути передчасну смерть.

Інноваційний підприємець із Києва Євген Найштетік і його команда з п'яти країн світу створили перший у світі браслет, який дозволяє знімати електрокардіограму з однієї руки. Сьогодні цей кардіобраслет уміє читати людські емоції, а завтра зможе попередити інфаркт, інсульт та гіпертонічні кризи.

Про цю інновацію наших співвітчизників і йтиметься у програмі "Майстер справи".

У нашій компанії працює 12 осіб із кваліфікацією "медична експериментальна фізика" і ми розробили метод реєстрації зміни електромагнітного поля з однієї руки, – розповідає Євген.

Почалося все у 2014 році, у найскладніший для України час, із початком російської агресії на сході України. Тоді Євген залишив високооплачувану роботу, щоб допомагати на фронті пораненим бійцям. Організували добровольчий мобільний шпиталь, адже їх тоді бракувало в зоні збройного конфлікту.

Читайте також: Чому українська наука стоїть на гальмах: через відсутність грошей чи незнання англійської?

Пізніше, разом з іншими меценатами, він започаткував безкоштовні кардіологічні обстеження понад 20 тисяч людей, адже, як відомо, Україна посідає перші місця в Європі за рівнем смертності населення від серцево-судинних захворювань.

З огляду на те, що ми це робили за допомогою ЕКГ четвертого покоління, нам вдалося зібрати величезну базу даних і саме вони через півроку знадобилися для головного винаходу – електрокардіосенсора, котрий може знімати дані з однієї руки, – згадує український інноватор.

У краудфандингу – зборі коштів на прилад – взяли участь представники з 57 країн світу. Такий браслет є лише першим кроком до кардіомедицини майбутнього, але вже зараз у його створенні використовуються новітні технології від українських винахідників.

Читайте також: Науковці пояснили, чому слони рідко хворіють на рак

Автор: Блог Медіа
Теги: Новини України Новини політики Здорове життя Гроші Публікації наука Здоров'я
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Кандидати в президенти Росії: хто чим прославився
сьогодні, 19:01 Кандидати в президенти Росії: хто чим прославився
Юліана Вінтюк 2936
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук