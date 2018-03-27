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Українському ринку сірчаної кислоти загрожує монополія

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Сірчана кислота
Сірчана кислота / dniprograd.org

На українському ринку сірчаної кислоти повинна бути конкуренція, але замість цього Україна загрожує монополія.

Таку думку в коментарі Бізнес-порталу UAprom висловив Сергій Середа, директор "Захід", що займається імпортом сірчаної кислоти в Україну.

Як повідомлялося раніше, в серпні минулого року СхідГЗК і "Сумихімпром", що займають домінуюче становище на ринку сірчаної кислоти, звернулися в МЕРТ скаргою на імпорт цієї сировини, який, на їхню думку, завдає шкоди українським хімікам. У свою чергу, чиновники Мінекономторгівлі, без будь-яких попередніх досліджень, відкрили спеціальне розслідування.

"Наше ставлення до цього розслідування, звичайно ж, негативне. Я думаю, що повинен ринок регулювати всі ці відносини, повинна бути конкуренція. А наші виробники-монополісти хочуть преференцій на ринку", сказав Середа.

За його словами, в даний час обсяги імпорту сірчаної кислоти в Україну не дотягують навіть до 10% від внутрішнього виробництва цієї сировини.

"Імпорт робить погоди на ринку. Більш того, він виступає своєрідним підстраховуванням, коли українські виробники зупиняють обладнання на ремонт, щоб не виник дефіцит", зазначив він.

При цьому Середа нагадав, що в лютому під час дебатів у МЕРТ підприємства гірничо-металургійного комплексу, основні споживачі сірчаної кислоти в Україні, в один голос заявили, що ринок закривати не можна.

"Тому що в 2017 році виникла ситуація, коли "Нафтан" (білоруський виробник сірчаної кислоти ред.) зупинився на плановий ремонт. І у вітчизняних метпідприємствах відразу ж виникли великі проблеми із забезпеченням цією сировиною, оскільки в українських виробників також були технічні проблеми. У СхідГЗК дуже старе обладнання, там постійні аварійні ситуації. Він не міг запуститися три місяці", розповів директор ТОВ "Захід".

За його словами, цей період більшість споживачів пройшло на технологічному мінімумі, який обов'язковий на метпідприємствах. "Могло навіть дійти до екологічної катастрофи", застеріг він.

Середа також підкреслив, що в Україні не вистачає спеціалізованих цистерн для перевезення сірчаної кислоти, а наявний рухомий склад перебуває в жалюгідному стані. Тому його дефіцит традиційно покривався за рахунок імпорту.

Теги: Міністерство економічного розвитку і торгівлі імпорт Екологія
Джерело: 24 Канал
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