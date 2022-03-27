Українською я В.О., – Зеленський відреагував на недолугий фейковий підпис від росіян

Володимир Зеленський заявив, що не підписував ордени за "взяття Криму". Таку дезінформацію поширили російські "інтелектуали".

Підпис під так званим "указом" підписали "В.А. Зеленський". Пропагандисти навіть не додумалися перекласти по батькові президента.

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Сам "документ" росіяни написали українською, однак по батькові Зеленського переклади, як "Александрович". Президент відповів, що в українській мові такого не існує, адже він – Олександрович. Тому одразу зрозуміло, що "документ" фейковий.

Зеленський запевнив, що Україна не повертатиме окуповані Крим та Донбас військовим шляхом.

Я казав Путіну, що ми не збираємось військовим шляхом забирати наші території. Я хочу з вами домовитись. Ба більше, я хочу знайти формат, в якому можна пожити якийсь час. Я хотів пожити якийсь час у відносинах між Україною та Росією – до цього вторгнення,

– розповів президент.

На питання російських журналістів щодо "документів" про напад на Донбас Зеленський відповів, що ніколи таких не бачив. У Росії опублікували інформацію, що нібито Україна ще перед 24 лютого планувала силову операцію на Донбасі. Водночас підписаний так званий "документ" був нібито екскерівником Нацгвардії Миколою Баланом.

Зеленський пояснив, що це – нелогічний фейк. Адже в Балана ніколи не було таких повноважень. Тому уся російська дезінформація легко спростовується.

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