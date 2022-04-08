Українці хочуть заборони проросійських партій і позбавлення мандатів їхніх представників
Джерело:Соціологічна група "Рейтинг"
На фоні російського вторгнення в Україну абсолютна більшість українців хочуть заборони проросійських партій. Українці виступають за позбавлення мандатів проросійських представників.
86% підтримують заборону діяльності проросійських партій
Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи "Рейтинг", яке було проведено 6 квітня 2022 року.
До речі Окупанти звинувачують Зеленського в тому, що його оточення говорить англійською
90% підтримують ініціативу позбавлення мандатів депутатів із проросійських партій. Проти відповідної ініціативи тільки 4%.
86% підтримують повну заборону діяльності проросійських партій в Україні. Подібна ініціатива не знайшла підтримки у 8%.
86% підтримують заборону діяльності проросійських партій в Україні / Дані "Рейтинг"
Позбавлення мандатів проросійських партій підтримують у всіх регіонах. Найбільше – на заході України (97%). Ідентична ситуація із забороною проросійських партій в Україні, що підтримують у всіх регіонах.
Ініціативи мають підтримку по всій Україні / Дані "Рейтинг"
- Зауважимо, що в Україні хочуть повністю заборонити проросійські партії. Депутати зареєстрували відповідний законопроєкт, який заборонятиме діяльність проросійських партій в Україні.
- Додамо, що в Україні тимчасово зупиняють роботу ОПЗЖ, партії Шарія та інших. Вони не функціонуватимуть на час воєнного часу.
Це важливо – Наступний напад Росії може бути "більш жорстоким", – глава Королівських Повітряних сил Британії: дивіться відео