Ажіотаж – штучний: у Дії звернулися до українців стосовно витягів про несудимість
Джерело:Дія
Українці кинулись масово оформляти витяги про несудимість. У Дії звернулись до українців та наголосили, що ажіотаж штучний.
Там попросили оформлювати витяг про несудимість за потреби. Сервіси МВС перевантажені через штучний ажіотаж.
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Поширення дезінформації
У компанії пояснили, що видача витягу про несудимість у Дії може відбуватися із затримкою. У соцмережах поширювали неправдиву інформацію й створювати штучний ажіотаж.
Витяг про несудимість — один із найпопулярніших документів, необхідний у різних життєвих ситуаціях, але він не потрібен для оновлення військово-облікових документів. Відповідно, потреби оформляти цей документ просто зараз не потрібно.
Також наголосили, що сервіс у Дії надалі працюватиме у штатному режимі. Крім цього, у Дії закликали довіряти лише перевіреним джерелам інформації.
Що робити, якщо диплом чи атестат не відображається у Дії
- У Міносвіти України розповіли, що робити, якщо застосунок Дія не відображає ваші документи про освіту. Зокрема, мовиться про диплом чи атестат. МОН разом із Мінцифри розглянули причини, чому так може відбуватися. І розповіли, як діяти у таких ситуаціях.
- Документ є в реєстрі ЄДЕБО, але не в Дії. Це може статися через розбіжності в номері РНОКПП між Дією та документом про освіту. У такому разі треба звернутися за оновленням даних до закладу освіти, який видав документ.
- Помилка у даті народження. Аби її виправити, ви можете: звернутися до закладу освіти зі сканами документів або написати на пошту ДП "Інфоресурс" (info@inforesurs.gov.ua) із накладанням КЕП.