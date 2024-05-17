Ажіотаж – штучний: у Дії звернулися до українців стосовно витягів про несудимість

Українці кинулись масово оформляти витяги про несудимість. У Дії звернулись до українців та наголосили, що ажіотаж штучний.

Там попросили оформлювати витяг про несудимість за потреби. Сервіси МВС перевантажені через штучний ажіотаж.

Дивіться також Понад 30 мільйонів гривень за добу: у Дії розповіли про важливу підтримку українців

Поширення дезінформації



У компанії пояснили, що видача витягу про несудимість у Дії може відбуватися із затримкою. У соцмережах поширювали неправдиву інформацію й створювати штучний ажіотаж.

Витяг про несудимість — один із найпопулярніших документів, необхідний у різних життєвих ситуаціях, але він не потрібен для оновлення військово-облікових документів. Відповідно, потреби оформляти цей документ просто зараз не потрібно.

Також наголосили, що сервіс у Дії надалі працюватиме у штатному режимі. Крім цього, у Дії закликали довіряти лише перевіреним джерелам інформації.

Що робити, якщо диплом чи атестат не відображається у Дії