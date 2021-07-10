Українці менше довіряють уряду та Раді, а більше – президенту

Українці за 3 роки стали менше довіряти парламенту та Кабінету Міністрів. Однак зріс рівень довіри до президента, а також до журналістів.

Так, тільки 7% українців довіряють уряду та Раді. Про це свідчить опитування, проведене програмою USAID "Нове правосуддя" у лютому – березні 2021 року.

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Натомість довіру до президента висловлюють 25% опитаних. Лише 10% людей довіряють судовій гілці влади. Рівень довіри до засобів масової інформації сягнув 36%, до громадських (неурядових) організацій – 35%.



Опитування / Фото USAID

Які результати були раніше

Наприкінці 2018 року судам довіряли 16% українців,

ЗМІ – 31%,

громадським організаціям – 29%,

Уряду – 13%,

Раді – 11%,

президентові – 15%.

Опитування проводили по всій Україні, за винятком окупованої АР Крим та непідконтрольних урядові районів Донецької і Луганської областей. Залучили понад 2000 респондентів.