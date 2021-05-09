Українці не будуть віддавати перемогу над нацизмом у Другій світовій іншим країнам, – Разумков

Дмитро Разумков наголосив, що Україна не повинна і не буде ділити свій внесок у перемозі над нацизмом в Другій світовій війні з іншими державами, зокрема і з Росією.

Глава Верховної Ради нагадав, що Україна зазнала величезних втрат: "і в сенсі економіки, і, головне, людей". За його словами, немає жодної української сім'ї, яка б не постраждала від Другої світової війни.

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Ми не можемо, не повинні та не будемо віддавати ті перемоги, які були у нашої держави. Ми віддали дуже багато для того, щоб сьогодні могли говорити про 9 травня, як про День перемоги (над нацизмом у Другій світовій війні – 24 канал). І точно не треба віддавати свою перемогу будь-якій іншій країні – чи то Росії, Білорусі, чи європейським державам,

– сказав спікер парламенту.

Дмитро Разумков також додав, що українці повинні пам'ятати та знати історію, якою б вона не була: "А ті уроки, які вона нам дала, ми повинні добре врахувати та не допускати повторень".

Зеленський вшанував пам'ять загиблих

Дмитро Разумков разом з Русланом Стефанчуком та головами комітетів Ради взяли участь у церемонії вшанування загиблих у Другій світовій війні та поклали квіти до пам'ятника на могилі Невідомого солдата.

Президент Володимир Зеленський 9 травня взяв участь у церемонії вшанування пам'ять загиблих у Другій світовій війні.

Почесна варта встановила вінок до могили Невідомого солдата. Сам глава держави поклав квіти до Вічного вогню.

Церемонія вшанування пам'яті: дивіться відео