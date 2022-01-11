Українці не постраждали в Казахстані, але частина вже не хоче додому, – МЗС

У зв'язку зі стабілізацією ситуації у Казахстані частина українців вже не хоче повертатися додому. На щастя, у протестах українські громадяни не постраждали.

Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко у коментарі 24 каналу зазначив, що міністерство взаємодіє із казахстанською владою та урядами іноземних держав задля захисту інтересів українців в Казахстані.

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Українці вже не поспішають залишати Казахстан

Раніше приблизно 150 громадян звернулися до українського посольства по допомогу в поверненні на Батьківщину.

У зв'язку із поступовою стабілізацією безпекової ситуації частина з них повідомляє про зміни своїх планів і вирішує залишатися на території Казахстану,

– уточнив Ніколенко.

До Києва днями виконають регулярні рейси

Речник МЗС також додав, що міжнародне авіасполучення із Нур-Султаном повністю відновлене, винятками є лише деякі рейси європейських авіакомпаній.

На 13 і 16 січня заплановані регулярні рейси до Києва, якими можуть скористатися наші громадяни,

– повідомив він.

Відновлюється і транспортне сполучення, зокрема залізничне, між великими казахстанськими містами.

Українське посольство домовилося із казахстанською залізницею про можливість придбання групових квитків для громадян України, які хочуть дістатися до Нур-Султана для подальшого вильоту до Києва.

Дипломати також узгодили з авіакомпанією Air Astana можливість безкоштовного перебронювання квитків на скасовані рейси з Алмати на нові рейси із Нур-Султана. У відомстві рекомендують українцям, які хочуть скористатися цією опцією, завчасно перевіряти наявність місць і дати рейсів.

За інформацією казахстанської сторони, міжнародний аеропорт Астани також готовий до відновлення повноцінної роботи. Про точний час відкриття аеропорту повідомлять пізніше.

Серед постраждалих у Казахстані українців немає

У МЗС наголосили, що українців немає серед постраждалих або затриманих під час останніх подій в Казахстані.

Посольство України підтримує регулярний зв'язок із громадянами, буде продовжувати надавати їм консульську допомогу та інформувати про можливі шляхи виїзду з країни.

Ситуація в Казахстані: головне

Масштабні протести в країні тривають понад тиждень, однак ситуація загострилася 5 січня. У цей день виникли сутички між активістами та силовиками.

Через те, що казахські силовики відмовлялися стріляти у власний народ, президент Касим Жомарт-Токаєв звернувся до країн ОДКБ з проханням ввести війська.

Офіційно, у Казахстані перебуває понад 2 тисячі так званих "миротворців", яким дозволи стріляти у протестувальників.

11 січня Токаєв заявив, що через 2 дні війська ОДКБ почнуть відхід з країни, бо їхня місія "успішно завершилася".

9 січня влада заявила про 164 жертви, однак згодом цю інформацію назвали "технічною помилкою". Серед загиблих є діти віком 4 та 11 років. Загалом на акціях затримали майже 10 тисяч людей.

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