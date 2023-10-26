Масове розсилання спам-повідомлень: у "Київстарі" пояснили, звідки йшли ці СМС

Українці 26 жовтня почали отримувати провокаційні СМС-повідомлення. У них наших громадян закликали передавати інформацію про дислокацію українських військових за гроші.

Такі повідомлення отримали жителі Харківської, Одеської та Донецької областей. Українців закликали не реагувати на спам-розсилання й лишатися свідомими.

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Що відомо про спам-розсилання телефонами

На мобільні телефони українців, які є клієнтами трьох великих операторів мобільного зв'язку – "Київстар", Lifecell і Vodafone, почали приходити повідомлення від незнайомого користувала з незнайомим посиланням на невідомий телеграм-канал.

Міняємо інформацію про ЗСУ на долари,

– мовиться в СМС-розсиланні.

Українці отримали провокативні СМС-розсилання / Фото Фокусу

Варто зазначити, що за посиланням у жодному разі не можна переходити. А ще краще одразу видаляти його з телефону.

Отримав таке повідомлення й командир 97 батальйону 60 окремої механізованої бригади. Він попередив громадян про чергову провокацію ворога, на яку не можна вестися.

"Масове СМС розсилання накрило абонентів в Україні. Ворог намагається підкупом обдурити інформацію та провести ІПСО", – сказав він.

Звідки велося розсилання повідомлень

Згодом у компанії "Київстар" надіслали користувачам повідомлення з роз'ясненням, що саме відбувається. За даними компанії, користувачі почали отримувати розсилку із закликами до державної зради. Їх розсилали через інтернет, а джерело розташоване за кордоном.

Фахівці "Київстару" оперативно заблокували канал розсилки. Про дії зловмисників повідомили СБУ та Кіберполіцію,

– наголосили у компанії.



У Київстарі прокоментували ситуацію зі спам-розсилкою / Фото з мережі

Прокоментували розсилання повідомлень і у Центрі стратегічних комунікацій. Там закликали українців у жодному разі не реагувати на ворожі пропозиції й не переходити за посиланнями, які розміщені там.

Наостанок у Центрі нагадали, що, за передавання інформації про ЗСУ, критичну інфраструктуру чи будь-яку іншу співпрацю з ворогом, можна понести кримінальну відповідальність. Ба більше, це також може нашкодити нашим захисникам у боротьбі проти ворога.