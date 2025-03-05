Росія приховує долю українських полонених і піддає їх тортурам, – Amnesty International

Росія систематично утримує українських полонених без зв’язку із зовнішнім світом, піддає їх тортурам і жорстокому поводженню. Такі дії є воєнними злочинами та злочинами проти людяності.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Amnesty International. Російська влада систематично вдається до катувань, утримання без зв’язку із зовнішнім світом та інших форм нелюдського поводження щодо українських військовополонених і цивільних заручників.

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Поводження Росії з українськими полоненими

Правозахисники наголошують, що відсутність інформації про місцеперебування полонених сприяє безкарному застосуванню тортур, жорстокого поводження та навіть незаконних страт.

Систематичне утримання Росією українських військовополонених і цивільних осіб без зв’язку із зовнішнім світом – це цілеспрямована політика, спрямована на дегуманізацію та змушення їх мовчати, залишаючи родини у невідомості про долю близьких,

– заявила генеральна секретарка Amnesty International Аньєс Калламар.

Вона наголосила, що тортури відбуваються в умовах повної ізоляції, а жертви повністю залежні від своїх тюремників.

Це не серія ізольованих випадків – це систематична політика, яка грубо порушує міжнародне право,

– йдеться у доповіді.

Звіт Amnesty International базується на інтерв’ю зі 104 особами, серед яких п’ятеро колишніх військовополонених, родичі 38 військових та 23 зниклих безвісти цивільних, 28 колишніх затриманих осіб та їхні сім’ї, а також 10 російських військовополонених, які перебувають в Україні.

За даними правозахисників, більшість українських військовополонених утримуються без будь-якого зв’язку, а їхні родини не отримують жодної інформації про їхню долю.

Крім того, у доповіді зазначається, що цивільні особи часто стають жертвами насильницьких зникнень. Це частина давньої російської практики свавільних арештів і катувань, спрямованої на залякування населення окупованих територій. Amnesty International розцінює ці дії як злочини проти людяності.