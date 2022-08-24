росія розуміє лише мову сили, – правозахисниця сказала, як ми можемо допомогти полоненим

росія повністю ігнорує норми міжнародного право щодо поводження з військовополоненими. Тому Україна має надавати цій темі якомога ширшого розголосу.

Про це 24 каналу розповіла правозахисниця, координаторка Медійної ініціативи за права людини Тетяна Катриченко. За її словами, до таких випадків належить судилище над азовцями, яке окупанти збираються влаштувати у Маріуполі.

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"росія не цікавиться своїми військовополоненими"

За словами Катриченко, вплинути на росію у питанні військовополонених практично неможливо. Адже російські загарбники не цікавляться своїми військовими, які опинилися в українському полоні, і не хочуть забирати своїх людей.

росія розуміє лише мову сили або аргументи, які вигідні їй. Це єдине, чим можна зацікавити російську федерацію,

– наголосила правозахисниця.

Що можуть зробити українці

У ситуації, що склалася, українці повинні привертати увагу світової спільноти до воєнних злочинів окупантів.

Треба тиснути на росію, надавати якомога більшого розголосу темі військовополонених, а особливо – катувань військовополонених. Потрібно більше розповідати про трагедію в Оленівці, щоб запобігати подібним випадкам,

– сказала Катриченко.

Також українська влада має звертатися до міжнародних організацій.

Як має реагувати Червоний Хрест

Насамперед йдеться про Червоний Хрест, який може перевіряти умови утримання військовополонених.

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"Червоний Хрест має не лише говорити про те, що вони намагаються щось зробити. Представники організації мають заявляти про те, що насправді одна зі сторін конфлікту – тобто росія – не допускає їх до військовополонених. Водночас Україна допускає їх скрізь", – зазначила правозахисниця.

Вона додала, що така заява від Червоного Хреста була б контроверсійною, але правдивою і цілком у межах мандату організації.

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Ставлення росії до українських військовополонених