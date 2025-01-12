Поляки розчаровані молодими українськими чоловіками, які втекли від війни, та досі не повертаються додому. Польським громадянам неприємно спостерігати, як молоді українці їздять на нових автівках їхньою країною.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова міністра оборони Польщі Владислава Косіняка-Камиша для Financial Times.

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Яке ставлення поляків до молодих українських чоловіків

У виданні зазначили, що попри те, що Польща є вірним союзником України в її захисті від Росії, відносини обох країн були напруженими через історичні питання, український сільськогосподарський експорт і зростальне розчарування поляків громадянами України, які залишили свою країну.

Звичайно, є втома в польському суспільстві, і це зрозуміло, особливо коли люди тут бачать молодих українських чоловіків, які їздять на нових автомобілях або зупиняються в п'ятизіркових готелях,

– сказав глава польського Міноборони.

Іншим моментом, який призвів до певних складнощів в українсько-польських відносинах, стала відмова Польщі постачати Україні літаки МіГ-29, які, за словами Варшави, все ще потрібні для власної безпеки.

"З одного боку, я розумію президента Володимира Зеленського, тому що це його роль – завжди вимагати більшої допомоги. Але я думаю, що він і Україна також повинні пам'ятати, що коли інші надсилали лише каски, ми надсилали танки", – сказав Косіняк-Камиш.

До слова, міністр оборони Польщі також заявляв про можливий напад Росії на Польщу та підкреслив важливість готовності до гібридних загроз. Водночас Владислав Косіняк-Камиш наголосив на потребі зміцнити безпеку в Балтійському морі та поглибленні співпраці зі Скандинавськими країнами.