Українці постійно виловлюють мародерів і самостійно карають їх: курйозні випадки з фото

В Україні злодії почали обкрадати магазини та приватні квартири, користуючись воєнним часом та відсутністю людей. Проте українці самостійно виловлюють їх та добряче карають.

Зазвичай мародерів прив’язують до стовпів або роздягають, щоб вони краще засвоїли урок. Редакція 24 каналу зібрала найкурйозніші та "справедливі" випадки.

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Найкурйозніші випадки покарання мародерів

Майже голий мародер у Миколаєві

У Миколаєві днями спіймали мародера. Мешканці вирішили його покарати самостійно – вони зняли з нього штани та примотали до стовпа. "Мародер випадково сам себе прив'язав до стовпа", – написав голова міської ОДА Віталій Кім.



У Миколаєві спіймали мародера та примотали його до стовпа / Фото Novosti

Про мародера повідомив директор одного з магазинів будівельних матеріалів, поблизу якого він виявив злодія.

У Чугуєві мародер "поцілувався" зі стовпом

У вівторок, 1 березня, у Чугуєві (Харківщина) спіймали першого в місті мародера, тож його одразу вирішили добряче провчили.

Мародера прив'язали скотчем до стовпа та кілька разів сфотографували. А ще йому поклали листок з написом "Я мародер" до рота.



Перший чугуївський мародер / Фото фейсбук Руслан Овчаренко

Відомо, що зловмисника затримала поліція.

П’яних мародерів прив’язали до дерева

У Миколаєві двоє чоловіків вночі розбили вікно і залізли до ресторану "Підкова", де напилися та спокійно заснули.

Там їх і знайшли пильні громадяни. Злодіїв витягли надвір, побили, а потім, вже традиційно, примотали плівкою до “ганебного стовпа”, яким цього разу виступило дерево.



П’яного мародера прив’язали до дерева

В мережі оприлюднили фото, як розправляються з мародерами у різних містах України. Зазвичай їх прив'язують до стовпів харчовою плівкою чи скотчем. Більшість фото з Києва чи Харківської області.



Чоловіка побили за мародерство та привязали мотузкою до стовпа / Фото з соцмереж



Мародера плівкою примотали до стовпа та підписали / Фото з соцмереж



Двох мародерів плівкою примотали до одного стовпа / Фото з соцмереж

Додамо, що радник міністра МВС Вадим Денисенко закликав стріляти по мародерах без попередження. Бо замість того, щоб іти на війну – деякі чоловіки йдуть грабувати магазини та займатися мародерством. Тож потрібно карати таких злочинців.