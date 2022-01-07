Українці прийшли під посольство Казахстану, щоб підтримати протестувальників

7 січня 2022 , 11:50
Читать новость на русском

Джерело:

Цензор. Нет

У Києві біля посольства Казахстану 6 січня пройшла акція на підтримку протестувальників. Українці прийшли підтримати казахів із плакатами в руках, на яких були написані різні гасла.

Зокрема, на плакатах українці написали "Ні – диктатурі, так – солідарності", "Бостандик" та інше. Поліція, яка була присутня на акції, не втручалась у дії людей. 

Читайте також Таджикистан та Киргизстан відправляють своїх військових в Казахстан

Що вимагали українці

Першочергово такою акцією люди хотіли показати, що підтримують протестувальників у Казахстані.

Українці на акції під посольством Казахстану: дивіться відео

Водночас ті, хто зібралися, вимагали від влади у цій країні, щоб відбулась її передача. 

Українці підтримали казахів під посольством у Києві / Фото Олег Богачук

Вас може зацікавити, як Росія направляла війська до Казахстану: дивіться відео

 

Автор: Оксана Княжик