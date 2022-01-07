Українці прийшли під посольство Казахстану, щоб підтримати протестувальників

У Києві біля посольства Казахстану 6 січня пройшла акція на підтримку протестувальників. Українці прийшли підтримати казахів із плакатами в руках, на яких були написані різні гасла.

Зокрема, на плакатах українці написали "Ні – диктатурі, так – солідарності", "Бостандик" та інше. Поліція, яка була присутня на акції, не втручалась у дії людей.

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Що вимагали українці

Першочергово такою акцією люди хотіли показати, що підтримують протестувальників у Казахстані.

Українці на акції під посольством Казахстану: дивіться відео

Водночас ті, хто зібралися, вимагали від влади у цій країні, щоб відбулась її передача.

Українці підтримали казахів під посольством у Києві / Фото Олег Богачук

У країні тривають протести з 3 січня 2022 року. Люди вийшли на вулиці з вимогою знизити ціни на газ, які зросли з нового року. Коли влада виконала цю вимогу у протестувальників, з'явилася низка нових, зокрема, відставка уряду.

Згодом почали захоплювати адмінбудівлі, з'явились жертви. На тлі ситуації Росія ввела у Казахстан свої війська. Два борти військово-транспортної авіації 6 січня вилетіли з Підмосков'я для проведення "миротворчої" операції. Така операція на той момент була запланована в одній країні – Казахстані.

Президент країни Касим-Жомарт Токаєв проаналізував результати проведення антитерористичної операції в Казахстані. Він наголошував, що станом на ранок 7 січня місцева влада "контролює ситуацію в регіонах".

Також на 5 день масових протестів влада країни вирішила дозволити силовикам на випередження стріляти по мітингувальниках.

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