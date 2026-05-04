Їх вбила Росія: в Україну повернули тіла 375 українців, яких бачили живими у полоні

Тіла, передані Росією мали ознаки катувань, виснажень, ненадання вчасної медичної допомоги. Українська сторона заявила, що правоохоронні органи фіксують усі такі випадки і передають інформацію про це до Міжнародного кримінального суду.

Подробицями останнього обміну полоненими керівник Секретаріату Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Богдан Охріменко поділився в інтерв'ю Укрінформу.

Дивіться також Лежали на землі без зброї: росіяни на Харківщині розстріляли 4 українських полонених

Що відомо про закатованих в полоні Росії?

Однією з основних задач Координаційного штабу є встановлення долі зниклих під час війни.

Під час останнього обміну полоненими, 24 квітня, російська сторона передала 375 мертвих українців, серед яких як військові, так і цивільні, які вважалися полоненими. Інформацію про 146 людей надав Міжнародний комітет Червоного Хреста, а перебування в полоні ще 229 людей було підтверджено іншими джерелами, серед яких свідчення звільнених з полону, які бачили їх живими.

Загалом, відповідно до третьої Женевської конвенції, Російська Федерація несе відповідальність за життя і здоров’я полонених, яких утримує. І коли вона повідомляє МКЧХ (Міжнародний комітет Червоного Хреста – 24 Канал), що захопила в полон певних військових, то гарантує задоволення їхніх базових потреб на їжу, одяг, медичне забезпечення,

– повідомив він.

Охріменко підтвердив, що Росія не виконує ці зобов’язання і коли українська сторона отримує тіла полонених, то вкотре фіксує воєнні злочини. Охріменко заявив, що до кожного українця в тюрмі, Росія застосовує систематичний садизм.

Зверніть увагу! Підполковник Михайло Янголенко розповів у інтерв'ю 24 Каналу про жахіття, пережиті в російському полоні. Він розповідав, як їх передали військовій поліції, завантажили у звичайні КАМАЗи, закинули туди, як картоплю, і перевезли через кордон. Під час транспортування когось били шокером, когось палкою по голові, зазначив він.

У 2026 році Коордштабу вдалося повернути 832 військових і цивільних українців з російського полону.

Що відомо про українських полонених?