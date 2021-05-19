Українці застрягли у Секторі Гази: Кулеба розповів, як відбуватиметься евакуація

19 травня 2021 , 11:20
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Джерело:

24 канал

Наразі 127 українців, які перебувають у Секторі Гази, хочуть повернутись додому. Евакуація має відбутись через Єгипет протягом двох 2 діб.

Також з бажанням евакуюватись, крім українців, звернулись громадяни Молдови, Білорусі та двох країн ЄС. Про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

До речі 4 держави просять Україну вивезти їхніх громадян зі Сектору Гази, – ОП

Як відбуватиметься евакуація

Посольство України в Ізраїлі склало списки людей, які повернуться на Батьківщину. Вже домовились з Ізраїлем та Палестиною про зелений коридор для евакуації.

Також ухвалили загальне рішення про здійснення евакуації. Людей хочуть вивезти із Сектора Гази на територію Єгипту, а далі – авіарейсом до України. Гроші виділять з резервного фонду держбюджету.

Якщо не станеться форс-мажорних подій у зв'язку із загостренням конфлікту, то, за нашими розрахунками, протягом 48 годин така евакуація відбудеться,
– наголосив Кулеба.

Міністр зазначив, що значну роботу вже провели, надалі він попросив підтримки уряду для прийняття необхідних рішень. 

Зверніть увагу! Українці, які перебувають в зоні конфлікту та хочуть повернутись додому, повинні звернутись у відділення посольства України в Ізраїлі при Палестинській національній адміністрації. Зв'язатись із посольством можна за телефоном +972 59 969 95 61 або ж написати на електронну пошту pm_ps@mfa.gov.ua.

Загострення конфлікту між Ізраїлем та Палестиною: коротко

  • Конфлікт між Ізраїлем та угрупованням ХАМАС загострився у травні 2021 року, хоч триває вже понад сотню років. 
  • Загострення сталось після того, як ізраїльські правоохоронці почали виселяти палестинців з їх домівок у Східному Єрусалимі. Це призвело до сутичок на Храмовій горі.
  • Ввечері 10 травня зі сторони Палестини в Ізраїль полетіли ракети, держава завдала удару у відповідь.
  • Відтоді взаємні ракетні обстріли тривають.
Автор: Ольга Музика