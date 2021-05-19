Українці застрягли у Секторі Гази: Кулеба розповів, як відбуватиметься евакуація

Наразі 127 українців, які перебувають у Секторі Гази, хочуть повернутись додому. Евакуація має відбутись через Єгипет протягом двох 2 діб.

Також з бажанням евакуюватись, крім українців, звернулись громадяни Молдови, Білорусі та двох країн ЄС. Про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

До речі 4 держави просять Україну вивезти їхніх громадян зі Сектору Гази, – ОП

Як відбуватиметься евакуація

Посольство України в Ізраїлі склало списки людей, які повернуться на Батьківщину. Вже домовились з Ізраїлем та Палестиною про зелений коридор для евакуації.

Також ухвалили загальне рішення про здійснення евакуації. Людей хочуть вивезти із Сектора Гази на територію Єгипту, а далі – авіарейсом до України. Гроші виділять з резервного фонду держбюджету.

Якщо не станеться форс-мажорних подій у зв'язку із загостренням конфлікту, то, за нашими розрахунками, протягом 48 годин така евакуація відбудеться,

– наголосив Кулеба.

Міністр зазначив, що значну роботу вже провели, надалі він попросив підтримки уряду для прийняття необхідних рішень.

Загострення конфлікту між Ізраїлем та Палестиною: коротко

Конфлікт між Ізраїлем та угрупованням ХАМАС загострився у травні 2021 року, хоч триває вже понад сотню років.

Загострення сталось після того, як ізраїльські правоохоронці почали виселяти палестинців з їх домівок у Східному Єрусалимі. Це призвело до сутичок на Храмовій горі.

Ввечері 10 травня зі сторони Палестини в Ізраїль полетіли ракети, держава завдала удару у відповідь.

Відтоді взаємні ракетні обстріли тривають.