В Українці уламки ракети влучили у багатоповерхівку: постраждала 13-річна дитина
Джерело:Руслан Кравченко
Російські загарбники вночі 28 квітня завдали масованого удару по нашій державі. У місті Українка на Київщині уламки ворожої ракети влучили в багатоповерхівку.
Серед постраждалих дитина. Про це повідомив очільник Київської ОВА Руслан Кравченко, пише 24 Канал.
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Внаслідок російського обстрілу постраждала дитина
Очільник ОВА розповів, що всі ворожі цілі на Київщині знищені. Однак, внаслідок падіння уламків російської ракети сталося влучання у багатоповерхівку в Українці.
Пошкоджено квартири на 5 та 6 поверсі. Пожежу вдалося локалізувати о 5:30.
Постраждала дитина – дівчинку доставили в Охматдит,
– написав Кравченко.
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів, що в Українці двоє людей отримали травми. На місці влучання працюють рятувальники та поліцейські. Зауважимо, що пізніше у поліції Київщини уточнили, що постраждалій дівчинці 13 років.
Наслідки ракетного удару по Українці / Фото МВС
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