В Українці уламки ракети влучили у багатоповерхівку: постраждала 13-річна дитина

Російські загарбники вночі 28 квітня завдали масованого удару по нашій державі. У місті Українка на Київщині уламки ворожої ракети влучили в багатоповерхівку.

Серед постраждалих дитина. Про це повідомив очільник Київської ОВА Руслан Кравченко, пише 24 Канал.

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Внаслідок російського обстрілу постраждала дитина

Очільник ОВА розповів, що всі ворожі цілі на Київщині знищені. Однак, внаслідок падіння уламків російської ракети сталося влучання у багатоповерхівку в Українці.

Пошкоджено квартири на 5 та 6 поверсі. Пожежу вдалося локалізувати о 5:30.

Постраждала дитина – дівчинку доставили в Охматдит,

– написав Кравченко.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів, що в Українці двоє людей отримали травми. На місці влучання працюють рятувальники та поліцейські. Зауважимо, що пізніше у поліції Київщини уточнили, що постраждалій дівчинці 13 років.

Наслідки ракетного удару по Українці / Фото МВС

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Раніше начальник КМВА Сергій Попко та міський голова Києва Віталій Кличко розповіли, що над столицею наші захисники збили 11 російських ракет та два безпілотники.