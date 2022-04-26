Українці виграли битву за Київ, – очільник Держдепу США Блінкен

Триває 62 доба героїчного протистояння України російським окупантам. Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що українцям вже вдалось виграти битву за Київ.

Таку заяву американський чиновник зробив після того, як разом з міністром оборони США Ллойдом Остіном відвідав українську столицю. Він виступив з промовою перед сенатським Комітетом з міжнародних справ у Вашингтоні 26 квітня, передає 24 канал.

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Україна вже перемогла у битві за Київ

Блінкен розповів, що у Києві він помітив позитивні ознаки відновлення та пожвавлення – люди їздили вулицями, сиділи на лавках посеред міста, прогулювались. Це відбувалось безпосередньо на очах в американських високопосадовців.

Українці виграли битву за Київ. Попри усі страждання, які вони пережили, попри ту різанину, яку продовжує жорстоке вторгнення Росії, Україна була та буде вільною і незалежною державою,

– наголосив очільник Держдепу США.

Посадовець підкреслив, що під час спільного візиту з Ллойдом Остіном вони разом продемонстрували прихильність Сполучених Штатів владі та народу України. Він зазначив, що неможливо не розчулитися від того, як і чого досягли українці. Крім того, за словами Блінкена, неможливо не вірити, що наш народ і далі досягатиме успіхів, адже знає, за що бореться.

Побачивши все це, я повинен вам сказати, що відчув гордість за те, що США зробили для підтримки української влади і народу, а також підтвердив своє переконання у тому, що ми не маємо права здатися,

– додав Блінкен.

Візит Блінкена та Остіна до Києва напередодні: коротко

24 квітня, на Великдень, з візитом у Київ прибули високопоставлені представники США – держсекретар Ентоні Блінкен та міністр оборони Ллойд Остін.

Вони зустрілись із Президентом України Володимиром Зеленським та обговорили, зокрема, оборонну допомогу нашій державі, посилення санкцій проти Росії, гарантії безпеки та фінансову підтримку.

Крім того, президент передав представникам США план дій, у якому розписані кроки з посилення економічних санкцій проти Росії – документ, над яким працювала міжнародна експертна група "Макфола-Єрмака".

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