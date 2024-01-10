Тюрма для українців: активісти отримали базу даних щодо тих, кого утримують в неволі на ТОТ
Джерело:Спротив
Активісти “Кібер Спротиву” отримали велику базу даних, що містить інформацію про українців, яких утримують в неволі на ТОТ. На території Луганщини у неволі перебуває близько 2 тисяч українських громадян.
Більшість ув'язнених становлять саме українці, яке все своє життя прожили у Луганській області – але після приходу окупантів вони почали вважатися "іноземцями". Також у в'язницях перебуває багато людей, які є військовополоненими – їх там утримують незаконно.
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Українці у полоні "руського міра"
Активісти отримали доступ до великого масиву даних про каральну систему так званої "ЛНР". Вона, в тому числі містить дані про іноземців, які перебувають у в'язницях у Луганській області. За інформацією багатолітнього керівника так званої пенітенціарної системи Олексія Череповського, на Луганщині утримують 2101 іноземного громадянина.
"Іноземці" в абсолютній своїй масі — це громадяни України, які народилися та все життя мешкають на Луганщині. Однак у цьому списку є й білоруси, азербайджанці, вірмени, грузини, казахи та інші.
Також отримана "Кібер Спротивом" інформація містить дані стосовно наповнюваності конкретних виправних закладів. Зокрема, в Алчевській колонії половина утримуваних хвора на туберкульоз, у Селезнівській утримують жінок, а Краснолуцька — вважається "зоною для політичних".
У Краснолуцький колонії понад три десятки людей засуджені за статтями про державну зраду або шпигунство. Більшість таких засуджених — колишні члени бандформувань "ЛНР" або чиновники окупаційної адміністрації. Всі вони у свій час потрапили під "чистку". Також значна частина утримуваних — це ті, стосовно кого немає навіть фейкових вироків. Це, наприклад, можуть бути військовополонені.
Росія викрадає українців
- Окрім постійних репресій дорослих українців на окупованих територіях, Росія не дає спокій дітям. Кремль прагне стерти національну ідентичність малечі, викрадаючи та вивозячи їх на територію країни-агресорки. Зокрема, нещодавно Путін підписав наказ, який присвоюватиме викраденим українським дітям громадянство Росії.
- Присвоєння дітям громадянства Росії робиться для того, щоб депортованих українських дітей "юридично" не залишилось на їхній території. Таким чином у Росії може не лишитися українських дітей – їх можуть примусово зробити росіянами.
- Також так зване "перевиховання" проходить безпосередньо на окупованих територіях. Деякі вихователі долучаються до ідеологічної обробки малечі. Наприклад, вони розповідають про "велику" історію державної символіки окупантів або ж змушують робити аплікації з російським прапором.