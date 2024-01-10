Тюрма для українців: активісти отримали базу даних щодо тих, кого утримують в неволі на ТОТ

Активісти “Кібер Спротиву” отримали велику базу даних, що містить інформацію про українців, яких утримують в неволі на ТОТ. На території Луганщини у неволі перебуває близько 2 тисяч українських громадян.

Більшість ув'язнених становлять саме українці, яке все своє життя прожили у Луганській області – але після приходу окупантів вони почали вважатися "іноземцями". Також у в'язницях перебуває багато людей, які є військовополоненими – їх там утримують незаконно.

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Українці у полоні "руського міра"

Активісти отримали доступ до великого масиву даних про каральну систему так званої "ЛНР". Вона, в тому числі містить дані про іноземців, які перебувають у в'язницях у Луганській області. За інформацією багатолітнього керівника так званої пенітенціарної системи Олексія Череповського, на Луганщині утримують 2101 іноземного громадянина.

"Іноземці" в абсолютній своїй масі — це громадяни України, які народилися та все життя мешкають на Луганщині. Однак у цьому списку є й білоруси, азербайджанці, вірмени, грузини, казахи та інші.

Так звані "іноземці" становлять понад 50% від числа від засуджених на тимчасово окупованій частині Луганської області. Загальне наповнення колоній та ізоляторів станом на травень 2023 року складає 3756 осіб.

Також отримана "Кібер Спротивом" інформація містить дані стосовно наповнюваності конкретних виправних закладів. Зокрема, в Алчевській колонії половина утримуваних хвора на туберкульоз, у Селезнівській утримують жінок, а Краснолуцька — вважається "зоною для політичних".

У Краснолуцький колонії понад три десятки людей засуджені за статтями про державну зраду або шпигунство. Більшість таких засуджених — колишні члени бандформувань "ЛНР" або чиновники окупаційної адміністрації. Всі вони у свій час потрапили під "чистку". Також значна частина утримуваних — це ті, стосовно кого немає навіть фейкових вироків. Це, наприклад, можуть бути військовополонені.

Росія викрадає українців