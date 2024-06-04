Українці за кордоном також мають з'явитися до ТЦК: кого це стосується

Українці за кордоном продовжують бути громадянами України, тому на них розповсюджується й мобілізаційний закон. Особи, які перебувають у розшуку або не порушили правила військового обліку вимушені особисто з'явитися в ТЦК.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Міноборони Дмитро Лазуткін. Зокрема, українці, які виїхали на кордон, коли їм ще не було 17 років мають стати на військовий облік при досягненні відповідного віку.

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Обов'язок прибути в ТЦК

Дмитро Лазуткін повідомив, що українці за кордоном зобов'язані прибути до ТЦК, якщо при оновленні данних застосунок Резерв+ повідомив, що особа перебуває у розшуку. Також візит у військкомат обов'язковий й для тих, хто порушив правила військового обліку.

Наприклад, особа знялася з обліку в одному місці, а в іншому не стала. Або не стала взагалі – виїхала коли їй ще не було 17 років. А зараз прийшов час. І так далі. Там є низка причин, але попередньо потрібно зв'язатися з ТЦК,

– розповів Лазуткін.

Водночас Міноборони розуміє, що до мобілізаційних процесів можна залучити невеликий відсоток українців, які зараз перебувають за кордоном. Це всі вони планують повертатися в Україні. Однак так чи інакше, українці за кордоном лишаються громадянами нашої держави і на них розповсюджується законодавство.

Юнаки мають повернути в Україну