Українці закидали ворожу техніку коктейлями Молотова прямо зі свого авто: відеофакт

Проти російських загарбників борються не тільки наші військові, а й цивільні. Сміливі українці зупиняють ворожу техніку всіма можливими способами.

Радник глави МВС Антон Геращенко опублікував відео, як безстрашні українці закидали техніку окупантів коктейлями Молотова. На кадрах видно, що пасажири автівки "на ходу" поцілили у вразливе місце російського БТР-у, імовірно, у шини.

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У підсумку – бронетехніка загорілася, а українці поїхали далі.

Сміливі українці закидали ворожу техніку коктейлями Молотова: дивіться відео (18+)

Як підпалити ворожу техніку коктейлями Молотова

Раніше в Міноборони проінструктували українців, куди саме потрібно кидати коктейль Молотова. Наприклад, у БТР-ів є сім вразливих місць. Цілитися треба в башту, люки, лобові люки та шини.

Вразливі місця БТР-82А / Фото Міноборони

Як зробити коктейль Молотова

Зробити коктейль Молотова, який в Україні відомий ще як "Бандера-смузі", можна самостійно. Рекомендуємо використовувати для нього пляшки з товстими стінками скла, наприклад, з-під шампанського чи віскі.

Рецепт коктейлю Молотова / Інфографіка 24 каналу

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