Про це у коментарі 24 Каналу розповів речник МЗС України Георгій Тихий.

До теми Українці, яких утримують на російсько-грузинському кордоні, припинили голодування, – МЗС України

Що відомо про повернення українців з кордону Росії та Грузії?

Тихий зазначив, що всі повернуті 65 громадян України перебували в грузинському пункті пропуску "Даріалі" фактично в умовах гуманітарної кризи, створеної діями Росії. Українські дипломати та консули докладали всіх зусиль для повернення громадян і покращення умов їхнього перебування на кордоні, зокрема із залученням міжнародних організацій.

Упродовж 21 – 22 серпня завдяки спільним зусиллям вдалося успішно повернути чергову велику групу наших громадян з Грузії до України через територію Молдови. Дякуємо колегам з Міністерства внутрішніх справ, Міністерства охорони здоров'я, Міністерства юстиції, Служби безпеки України за командну роботу та співпрацю задля втілення цієї операції,

– зазначив речник МЗС.

Міністерство також висловило окрему вдячність офіційним представникам влади Грузії та Молдови за сприяння в організації транзитного маршруту та розв'язання логістичних питань.

У МЗС нагадали, що у попередні місяці вже було організовано разом із причетними органами повернення загалом 44 громадян. Таким чином загальна кількість українців, яких вдалося повернути з пункту пропуску "Даріалі" за попередні місяці склала 109 людей.

"Міністерство закордонних справ у взаємодії з посольствами України в Грузії та Молдові, причетними українськими відомствами, грузинською та молдовською сторонами продовжує працювати над поверненням решти громадян, які висловлюють бажання бути репатрійованими до України", – зауважив Тихий.

Відомо, що гуманітарна криза на російсько-грузинському кордоні виникла у другій половині червня, коли Росія цілеспрямовано почала різко збільшувати кількість громадян України, яких вона депортувала в пункт пропуску "Даріалі". Українська сторона зверталася публічно з закликом до Москви відправляти цих громадян безпосередньо на кордон України, а не Грузії.

Ця пропозиція залишається в силі. Якщо Росія продовжить її ігнорувати, єдиним висновком буде те, що різке збільшення кількості депортованих є спланованою російською операцією проти України. Водночас Україна ніколи не полишає своїх людей у біді та буде завжди надавати пріоритет захисту прав та законних інтересів своїх громадян,

– резюмував Георгій Тихий.

Що писали про ситуацію з українськими громадянами на кордоні з Грузією?