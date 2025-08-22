Про це у коментарі 24 Каналу розповів речник МЗС України Георгій Тихий.
До теми Українці, яких утримують на російсько-грузинському кордоні, припинили голодування, – МЗС України
Що відомо про повернення українців з кордону Росії та Грузії?
Тихий зазначив, що всі повернуті 65 громадян України перебували в грузинському пункті пропуску "Даріалі" фактично в умовах гуманітарної кризи, створеної діями Росії. Українські дипломати та консули докладали всіх зусиль для повернення громадян і покращення умов їхнього перебування на кордоні, зокрема із залученням міжнародних організацій.
Упродовж 21 – 22 серпня завдяки спільним зусиллям вдалося успішно повернути чергову велику групу наших громадян з Грузії до України через територію Молдови. Дякуємо колегам з Міністерства внутрішніх справ, Міністерства охорони здоров'я, Міністерства юстиції, Служби безпеки України за командну роботу та співпрацю задля втілення цієї операції,
– зазначив речник МЗС.
Міністерство також висловило окрему вдячність офіційним представникам влади Грузії та Молдови за сприяння в організації транзитного маршруту та розв'язання логістичних питань.
У МЗС нагадали, що у попередні місяці вже було організовано разом із причетними органами повернення загалом 44 громадян. Таким чином загальна кількість українців, яких вдалося повернути з пункту пропуску "Даріалі" за попередні місяці склала 109 людей.
"Міністерство закордонних справ у взаємодії з посольствами України в Грузії та Молдові, причетними українськими відомствами, грузинською та молдовською сторонами продовжує працювати над поверненням решти громадян, які висловлюють бажання бути репатрійованими до України", – зауважив Тихий.
Відомо, що гуманітарна криза на російсько-грузинському кордоні виникла у другій половині червня, коли Росія цілеспрямовано почала різко збільшувати кількість громадян України, яких вона депортувала в пункт пропуску "Даріалі". Українська сторона зверталася публічно з закликом до Москви відправляти цих громадян безпосередньо на кордон України, а не Грузії.
Ця пропозиція залишається в силі. Якщо Росія продовжить її ігнорувати, єдиним висновком буде те, що різке збільшення кількості депортованих є спланованою російською операцією проти України. Водночас Україна ніколи не полишає своїх людей у біді та буде завжди надавати пріоритет захисту прав та законних інтересів своїх громадян,
– резюмував Георгій Тихий.
Що писали про ситуацію з українськими громадянами на кордоні з Грузією?
ЗМІ писали, що на кордоні Росії та Грузії застрягли щонайменше 56 громадян України. Більшість із них – колишні в'язні, яких після звільнення з російських колоній зазвичай багато місяців тримають у центрах тимчасового утримання іноземних громадян. Також там були й українці, яких після початку повномасштабного вторгнення вивезли до Росії з окупованих територій.
У коментарі 24 Каналу у МЗС України зазначали, що консульська посадова особа Посольства України в Грузії відвідувала КПП для зустрічі з керівником прикордонної частини та доставлення гуманітарної допомоги. Також було здійснено евакуацію десятків громадян додому.
Українці, які перебували у підвалах грузинського пункту пропуску, скаржилися на погані умови утримання, нестачу гуманітарної допомоги, погану вентиляцію в приміщенні та обмеження прогулянок. Пізніше українські громадяни навіть оголосили безстрокове голодування з вимогою дозволити перетнути кордон Грузії.