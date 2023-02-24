Наука для російської диктатури: як українці змінилися за рік повномасштабної війни

За минулий рік українці продемонстрували усьому світу свою силу та мужність і довели: перемагати можна в рази більшого супротивника, якщо є чітка мета, бажання жити і змінюватися.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів військовослужбовець і голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко. У роковини вторгнення Росії в Україну він заявив про зміну пропагандистської риторики ворога.

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Росія перейняла українську риторику

Іван Тимочко згадав, на початку повномасштабного вторгнення українці казали, що ця війна – не просто боротьба за територію. Це війна нашого виживання. За рік цю риторику перейняли собі росіяни.

"Коли ми говоримо про контрнаступ, перемогу, російська пропагандистська машина заявляє для свого населення: ми (росіяни – 24 Канал) мусимо йти воювати в Україні, бо інакше зникнемо, як країна, як держава, як населення на цій планеті", – відмітив військовослужбовець.

Іван Тимочко про нову риторику ворога: дивитись відео

Військові не сумнівалися у початку повномасштабної війни

Ті військові, хто служив в армії та брав участь в АТО, розуміли: рано чи пізно ворог спробує наступати. Як приклад, Іван Тимочко згадує історію чеченських воєн у Росії.

Ми розуміли, що жодні мирні договори, жодні умови, жодні спроби домовитися з ворогом, на жаль, не будуть мати позитивного результату, якщо ми не підкріпимо нашою зброєю, нашою силою. Тому на даний етап маємо такий результат і вже можемо реально дивитися в майбутнє без Росії,

– відзначив у ефірі Тимочко.

Усупереч усьому Україна стала серйозним гравцем на політичній арені.

"З іншого боку розуміємо, ті сотні, а то й тисячі людей, які загинули – яку ціну ми заплатимо за те, щоб зараз можна говорити на весь світ, що Україна є захисником Європи, країна яка бореться з диктатурою", – додав військовий.

Програш Росії – приклад для інших диктатур

Приклад того, як росіяни зараз програють, буде величезною наукою для інших диктатур та інших країн, які думали, що Друга світова війна закінчилася і можна жити своїм життям.

"В майбутньому ми маємо не допускати таких "путінів". Путін – не унікальна якась істота, було багато прикладів, але, на жаль, у свій час ці уроки не були враховані і тепер ми українці платимо своєю кров’ю, своїми громадянами", – резюмував Іван Тимочко.

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